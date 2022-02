Onde vai passar o jogo da Salernitana x Milan hoje e horário – 19/02

O líder Milan enfrenta a Salernitana, lanterna do Campeonato Italiano, neste sábado, 19/02, pela 26ª rodada a partir das 16h45 (Horário de Brasília), no Estádio Arechi, com transmissão ao vivo. Confira a seguir onde assistir o jogo do Milan hoje, escalações e que horas.

Onde assistir jogo do Milan hoje ao vivo

O jogo da Salernitana e Milan hoje vai passar no canal ESPN 2 streaming Star +, a partir das 16h45 (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma de streaming da Rede Disney pode ser assinada através do site oficial da emissora (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Como estão as equipes na temporada?

Lanterna do Campeonato Italiano com 13 pontos, a Salernitana briga com a tabela para de classificação para conseguir subir e consequentemente escapar da zona de rebaixamento. O desafio, entretanto, não é fácil já que o grupo tem apenas três vitórias, quatro empates e dezesseis derrotas.

Enquanto isso, o Milan continua em primeiro lugar com 55 pontos, com três rodadas sem perder uma partida na competição. O time briga com Inter de Milão e Napoli pela liderança e, agora, possui um ponto de diferença com o segundo colocado. Por fim, vencendo hoje, aumenta a diferença que tem.

Escalação do jogo da Salernitana e Milan hoje

Verdi, Ruggeri, Di Tacchio, Coulibaly, Gyömbér e Schiavone são os desfalques para o jogo de hoje.

Enquanto isso, Stefano Pioli não vai contar com Gabbia e Ibrahimovic, lesionados.

Salernitana: Sepe; Ranieri, Fazio, Dragusin, Mazzocchi; Coulibaly, Radovanocic, Ederson; Ribery, Duric, Bonazozli

Milan: Maignan; Romagnoli, Tomori, Calabria, Hernández; Sandro Tonali, Bennacer; Junior Messias, Díaz, Rafa Leão; Giroud

Confira os momentos do último jogo entre Salernitana x Milan.

Salernitana x Milan palpite

O líder Milan é o grande favorito no jogo de hoje. Não somente por contar com o melhor elenco no confronto, mas também por ter a melhor campanha no Campeonato Italiano e, consequentemente, mostrar o melhor futebol pelos gramados.

O elenco do Salernitana tem apenas três vitórias, sendo pouco provável de vencer o Milan, um dos favoritos a garantir o troféu de vencedor este ano. Por isso, se o time anfitrião quiser extrair algum ponto do oponente, precisará se esforaçr muito.

Já o Milan, por outro lado, tem a facilidade e confia que vai vencer.

Jogos da rodada no Campeonato Italiano

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 26ª rodada. Confira a seguir quais são e os horários de cada um.

Juventus 1 x 1 Torino

Sábado (19/02):

Sampdoria x Empoli – 11h

Roma x Verona – 14h

Salernitana x Milan – 16h45

Domingo (20/02):

Fiorentina x Atalanta – 08h30

Verona x Genoa – 11h

Inter de Milão x Sassuolo – 14h

Udine x Lazio – 16h45

Segunda-feira (21/02):

Cagliari x Napoli – 15h

Bologna x Spezia – 16h45

