Onde vai passar o jogo do São Paulo x São Bernardo ao vivo 22/03/2022

São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 20h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2022, jogando no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Dessa maneira, confira a seguir quais são os destalhes da transmissão e onde vai passar o jogo do São Paulo ao vivo.

Pelo grupo B, o Tricolor terminou em primeiro lugar com 23 pontos, enquanto o elenco visitante garantiu-se na segunda posição com 26 pontos em seu favor.

Onde vai passar o jogo do São Paulo ao vivo

O jogo entre São Paulo e São Bernardo hoje terá transmissão ao vivo no streaming HBO Max e Estádio TNT, a partir das 20h30, para todos os estados do Brasil.

A plataforma do HBO Max, disponível por assinatura pela Rede Turner, pode ser acessada através do site oficial (www.hbomax.com) e também no aplicativo para Android e iOS por R$19,99 ou R$27,90.

Já o Estádio TNT está disponível para todos os assinantes de operadoras da TV paga de graça, ou por assinatura no valor de R$19,90 no portal (www.estadio.com).

+Chaveamento do Paulistão 2022: como funciona a semifinal

Escalação do jogo do São Paulo x São Bernardo hoje

Classificado com antecipação nas quartas de final, o São Paulo quer buscar o segundo título consecutivo no Campeonato Paulista. Pelo grupo B, fez bonito ao terminar em primeiro lugar com 23 pontos, contabilizando sete vitórias, dois empates e três derrotas, com sete pontos de vantagem. Na classificação geral, tem a terceira melhor campanha.

Provável São Paulo: Jandrei (Volpi), Rafinha, Arboleda, Léo, Welington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara, Eder e Calleri

Do outro lado, o São Bernardo buscou fazer bonito em seu retorno para a primeira divisão do futebol paulista, um ano depois de conseguir o acesso. Pelo grupo B, terminou em segundo lugar com 16 pontos, ou seja, venceu quatro partidas, empatou outras quatro e perdeu também quatro. Por isso, mesmo não sendo o favorito e jogando fora de casa, o grupo quer novamente fazer história no jogo desta terça-feira.

Provável São Bernardo: Alex Alves, Cristovam, Ítalo, Joílson, Igor, Rodrigo Souza, Romisson, Rafinha, Silvinho, Ravanelli e Matheus Alvarenga

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo do São Paulo até chegar nas quartas.

Tem prorrogação no mata-mata do Paulistão?

A partida do Campeonato Paulista no mata-mata não tem prorrogação. Isso significa que se os confrontos das quartas de final ou semifinal na temporada terminarem empatados, a disputa de pênaltis vai acontecer entre os dois times em campo.

A competição segue o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF), que estipulou em seu manual antes mesmo da temporada ter início no começo do ano.

O regulamento, entretanto, tem diferentes normas para a fase de grupos e o mata-mata.