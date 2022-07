Onde vai passar Real Madrid x Juventus hoje e horário amistoso (30/7)

Em amistoso na pré-temporada, equipes se enfrentam neste sábado, 30 de julho, com transmissão ao vivo

Alerta de jogão! Pela pré-temporada do futebol, Real Madrid e Juventus disputam amistoso neste sábado, 30 de julho, no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles. Onde vai passar Real Madrid x Juventus hoje? Confronto tem a bola rolando a partir das 23h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país.

Onde vai passar Real Madrid x Juventus hoje

O jogo terá transmissão da ESPN 4 a partir das 23h (Horário de Brasília). Além disso, o serviço de streaming Star + também retransmite a partida de futebol neste sábado.

O canal da ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, onde o torcedor deve obter a emissora em sua programação. Todo o Brasil tem acesso ao canal ao vivo.

Online, onde vai passar Real Madrid x Juventus hoje é o Star +, serviço de streaming disponível para celular, tablet, computador e até na smart TV aos assinantes.

Informações do jogo Real Madrid x Juventus hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Estádio Rose Bowl, em Los Angeles.

Onde vai passar Real Madrid x Juventus hoje: ESPN 4 e Star +

Real Madrid x Juventus

Campeão da Champions na temporada passada, o Real Madrid já se prepara para fazer uma nova temporada tão ou mais gloriosa do que teve no ano passado. Sob o comando de Ancelotti, a equipe espanhola enfrentou em sua agenda de amistosos de julho Barcelona, Club América e agora tem a Juventus, cumprindo agenda nos EUA.

Do outro lado, a Juventus também teve grandes desafios neste mês de julho. Depois de ter um ano terrível na temporada passada, sem ao menos brigar pelo título do Campeonato Italiano, a Juve chega pronta para disputar uma nova temporada e cheia de gás. Nesta pré-temporada enfrentou o Guadalajara e o Barcelona, com vitória e empate respectivamente.

Quando começa a nova temporada do futebol em 2022?

Enquanto não começa a nova temporada do futebol, o torcedor tem a oportunidade de se divertir com os amistoso na pré-temporada. Seguindo o calendário, as equipes utilizam este tempo para treinar os seus jogadores e optar pela melhor escalação.

No Campeonato Espanhol, a competição da La Liga vai começar em 12 de agosto de 2022, com a primeira rodada da competição trazendo as vinte equipes. Ao todo, são 38 rodadas em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum para ambos.

Já o Campeonato Italiano tem início 14 de agosto, no domingo, onde todas as equipe jogam no mesmo dia, mas em horários alternados.

Lembrando que este ano tem Copa do Mundo no Catar, ou seja, os calendários foram reduzidos no fim do ano para que o torneio da FIFA seja realizado.

Leia também: Penta: qual foi a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou?