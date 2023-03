Onde vai passar Remo x São Raimundo na Copa Verde de graça (22/03)

Em clima de decisão, as equipes de Remo x São Raimundo disputam a partida de volta nas quartas de final da Copa Verde nesta quarta-feira, 22 de março, no Estádio Baenão, em Belém. A bola vai rolar às 19h (horário de Brasília), onde quem vencer garante a vaga na semifinal.

No primeiro jogo, o São Raimundo venceu por 1 x 0, gol de Wanderson, precisando do empate. Já o time do Remo tem que vencer com dois gols ou mais se quiser avançar para a próxima fase da Copa Verde.

O jogo do Remo x São Raimundo será transmitido no canal do Remo no Youtube.

Onde assistir jogo do Remo x São Raimundo hoje

De graça e ao vivo para todo o Brasil, o canal RemoTV Betnacional no Youtube vai transmitir o jogo entre Remo e São Raimundo nesta quarta-feira.

Como nenhuma emissora comprou os direitos de transmissão da Copa Verde, os clubes é que ficam encarregados de realizarem as transmissões ao público. A plataforma de vídeos está disponível de graça em todos os estados do Brasil.

O torcedor só precisa acessar o site no computador ou o aplicativo no celular, tablet ou smartv, procurar pelo canal do Remo e assistir ao vivo.

O que acontece em caso de empate?

Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis é que vai decidir quem avança para a semifinal da Copa Verde.

Não tem prorrogação no regulamento, assim como gol fora de casa não possui valor diferente para os times. Todas as marcações valem o mesmo para ambos os lados.

Adversário na semifinal

O vencedor do duelo entre Remo ou São Raimundo vai enfrentar o Paysandu ou o Princesa de Solimões na semifinal da Copa Verde. O chaveamento já está definido na competição.

Do outro lado, as equipes não saíram do zero a zero. A partida de volta está marcada para quinta-feira, 23 de março, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Curuzu.

