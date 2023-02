Onde ver o jogo do São Paulo hoje? Transmissão na TV e online na terça (21/02)

O jogo entre o São Bento, de Sorocaba, e o São Paulo de Rogério Ceni fecha a décima rodada do Campeonato Paulista nesta terça-feira, 21 de fevereiro. O Estádio Walter Ribeiro recebe o jogo do São Paulo às 19h30 (Horário de Brasília), com dois times que buscam a classificação até a próxima fase do torneio estadual.

O embate tem transmissão ao vivo na TV fechada, streaming e de graça nas plataformas digitais.

Onde será transmitido o jogo do São Paulo pelo Paulista hoje

O jogo do São Paulo hoje será transmitido no Premiere, Paulistão Play e Youtube às 19h30.

O pay-per-view também tem os direitos de imagens de boa parte dos jogos no Campeonato Paulista, desde a fase de grupos até a final na temporada. Dá para assistir na TV fechada e também nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime se o torcedor comprar o pacote avulso.

Outra opção é o Paulistão Play, serviço de streaming da Federação Paulista de Futebol. Por mês a plataforma sai R$ 27,90 e por ano R$ 50,90.

Já o canal do Paulistão no Youtube transmite as imagens de graça nesta terça-feira. É só entrar no canal da plataforma e assistir como e onde quiser.

A transmissão da partida vai ser 18h30, nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por causa do horário local.

Youtube - Canal do Paulistão disponível de graça nas plataformas móveis

- Canal do Paulistão disponível de graça nas plataformas móveis Premiere - Pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura

- Pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura Paulistão Play - Streaming por assinatura no site e nos aplicativos

Como assistir o jogo do São Paulo pela internet?

Além de assistir na TV, o torcedor também pode acompanhar o jogo do São Paulo no Paulistão Play, streaming, e no canal do Youtube do Paulistão de graça.

O serviço de streaming só está disponível para quem é assinante. Por uma certa quantia ao mês, o torcedor tem acesso aos jogos do Paulistão tanto pelo site como no celular ou tablet. É só baixar o aplicativo, digitar o email e a senha e procurar o jogo do dia para ver.

Mas para quem não é assinante tem a opção do Youtube do Paulistão. A plataforma de vídeos é 100% gratuita e tudo o que o torcedor precisa fazer é clicar AQUI para assistir.

Acesse o Youtube pelo computador ou nos aplicativos entre os dispositivos móveis, procure o canal Paulistão, encontre o jogo entre São Bento e São Paulo e pronto. Não precisa pagar nada ou nem se inscrever.

Prévia do jogo de São Bento x São Paulo hoje

O histórico do confronto entre São Paulo e São Bento conta com 62 encontros, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. O time da capital tem a vantagem em 40 vitórias, apenas 14 empates e só oito vitórias ao time do interior.

O São Bento ocupa o segundo lugar no grupo C com 9 pontos, nove de diferença com o líder Corinthians. O time de Sorocaba não vence há cinco rodadas, quando ganhou do Inter de Limeira em casa. O time precisa lidar com a pressão da torcida em conquistar a vaga na próxima etapa. Marcos Nunes é o artilheiro do São Bento.

Enquanto isso, o São Paulo se mantém na liderança do grupo B com 17 pontos, empatado com o Água Santa na pontuação, mas em vantagem no saldo de gols. O Tricolor vem de goleada em cima da Inter de Limeira, mas precisa vencer para ficar tranquilo e assim fechar a primeira fase. Galoppo, Wellington Rato e Calleri são os protagonistas.

Escalação do São Bento: Zé Carlos; Ivan, Léo Silva, Bruno Aguiar, Breno Lopes; Lucas Lima, Carlos Jatobá, Neto Paraíba; Fernandinho, Marcos Nunes e Rubens.

Escalação do São Paulo: Rafael; Nathan Mendes, Alan Franco, Lucas Beraldo, Rodrigo Nestor; Jhegson Mendéz, Gabriel, Galoppo; Wellington Rato, Calleri e Caio Paulista.

Quem vai apitar?

O jogo do São Bento x São Paulo vai ser apitado por Vinicius Gonçalves Dias, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Os assistentes vão ser Miguel Cataneo e Fausto Augusto Viana, enquanto o quarto árbitro denominado foi Paulo Cesar Francisco.

No VAR, Adriano de Assis será o responsável, com os auxiliares Marco Antônio de Andrade, Silvia Regina e Renan Santos.

Décima rodada do Paulistão

Os jogos da décima rodada do Campeonato Paulista foram disputados no fim de semana.

Somente o jogo entre Palmeiras e RB Bragantino será jogado na quarta-feira, 22 de fevereiro.

SÁBADO, 18/02:

Inter de Limeira 0 x 1 Água Santa

Ferroviária 1 x 0 Guarani

DOMINGO, 19/02:

Santos 4 x 0 Portuguesa

São Bernardo 2 x 1 Botafogo SP

Ituano 2 x 0 Santo André

Corinthians 3 x 0 Mirassol

TERÇA-FEIRA, 21/02:

São Bento x São Paulo - 19h30

QUARTA-FEIRA, 22/02:

Palmeiras x RB Bragantino - 21h35

