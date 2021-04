Operário x Coritiba: como assistir e horário do jogo hoje [3-4]

Operário-PR e Coritiba se enfrentam neste sábado (3), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense 2021. Com a proibição de jogos no município de Curitiba, o Coxa Branca realizou apenas os confrontos como visitante, e por isso, fez apenas dois duelos neste Estadual. Com 100% de aproveitamento, o clube tem seis pontos e está em terceiro lugar. Já o Fantasma tem três jogos no campeonato, e com quatro pontos é o quinto colocado. A bola rola às 16h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Operário e Coritiba: como assistir ao vivo?

A TV Coxa Prime exibe a partida ao vivo entre Operário e Coritiba, pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense, no site tvcoxaprime.com.br. No entanto, o sistema de assinatura é pago, mas com descontos para os sócio torcedores do clube.

Para a compra do pacote com acesso a todos os jogos do Coxa Branca no Estadual, o torcedor comum pode então pagar em até 4x de R$24,50. Já aos torcedores sócios da equipe, possuem um desconto e então podem dividir em até 4x de R$14,50.

Onde e quando será Operário e Coritiba?

Pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense 2021, Operário e Coritiba se enfrentam neste sábado (3) às 16h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

O Fantasma tem três jogos neste Estadual com uma campanha mediana: uma vitória, um empate e uma derrota. Com quatro pontos, o clube é o atual quinto colocado do Campeonato Paranaense, mas pode pular para a terceira posição em caso de vitória diante do Coxa Branca.

O Coritiba segue com 100% de aproveitamento na competição, mas realizou apenas dois jogos até então: venceu Cascavel e Maringá. Com seis pontos, mesma que vença o duelo de hoje, o clube não sobe na tabela do campeonato. Isso porque, tanto Cianorte quanto Cascavel, líder e vice, respectivamente, possuem 10 pontos.

Tabela da 5ª rodada do Campeonato Paranaense

Cianorte 1 x 0 Toledo

Cascavel CR 3 x 3 FC Cascavel

Azuriz 3 x 0 Maringá

Sábado

Operário x Coritiba – 16h

Sem data

Paraná x Athletico PR

Rio Branco x Londrina

