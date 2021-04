Saiba quando e como funciona o sorteio da Libertadores 2021

Com a definição da final do Campeonato Uruguaio, desenhou-se então a versão decisiva da divisão dos potes para o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe do Rentistas garantiu vaga na decisão da competição local após eliminar o Liverpool-URU nos pênaltis, e consequentemente conquistou uma vaga no pote 4 do torneio continental. Com todos os cabeças de chaves definidos, agora é apenas aguardar o sorteio para conhecermos os grupos da competição. No entanto, você sabe como funciona o sorteio da Libertadores?

Saiba como funciona o sorteio da Libertadores

Desde 2000, as equipes participantes da fase de grupos são divididas em oito grupos com quatro clubes em cada. Deste montante, os melhores de cada chave avançam ao mata-mata, para a realização das oitavas, quartas, semi e final. No entanto, antes que se defina os grupos da Libertadores, é necessário que ocorra a divisão dos potes da competição, com oito clubes em cada, para a realização do sorteio. Então, confira como funciona o sorteio da Libertadores.

A Conmebol adotou o critério de que, no primeiro pote, ficam as oito melhores equipes ranqueadas na lista da entidade. E a ordem então segue sucessivamente no pote 2 e 3. Por fim, pertencem ao pote 4, as quatro piores equipes do ranking, junto aos quatro clubes que adentram na competição após passarem pela fase pré.

Outra regra da competição é que o Palmeiras, campeão da última edição da Libertadores, automaticamente garante vaga no pote 1. No entanto, o Defensa y Justicia, vencedor da Copa Sul-americana fica no pote 2

Vale ressaltar que, equipes do mesmo país não podem pertencer ao mesmo grupo, a não ser que um dos clubes venha então da pré-libertadores.

Brasileiros na Copa Libertadores 2021

Seis clubes brasileiros estão garantidos na fase de grupos da Libertadores são eles: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter, Fluminense e Atlético-MG. Já Santos e Grêmio participam da etapa preliminar, mas podem garantir a vaga na competição se passarem da terceira fase.

Atual campeão da Libertadores, o Verdão será o cabeça de chave do pote A. Já o Rubro-negro em 6º lugar no ranking da Conmebol, também será cabeça de chave, assim como o São Paulo, 13º da lista. Já Inter e Atlético-MG, 18º e 19º, respectivamente, aparecem no pote 2. E o Flu, em 39º, estará no pote 3 do sorteio. Por fim, Tricolor Gaúcho e Peixe estão na fase pré do torneio, e caso consigam a classificação, farão parte do pote 4.

Confira a divisão de potes do sorteio da Libertadores

Pote 1 – cabeças de chave

Palmeiras – 4º no ranking

River Plate (ARG) – 1º

Boca Juniors (ARG) – 2º

Nacional (URU) – 5º

Flamengo – 6º

Cerro Porteño (PAR) – 11º

Olimpia (PAR) – 12º

São Paulo – 13°

Pote 2

Inter – 18º

Atlético-MG – 19º

Independiente Santa Fé (COL) – 21º

Racing (ARG) – 22º

LDU (EQU) – 26º

Universidad Católica (CHI) – 30º

Barcelona (EQU) – 31°

Defensa Y Justicia (ARG) – 37º

Pote 3

Vélez Sarsfield (ARG) – 33º

Sporting Cristal (PER) – 35º

América de Cali (COL) – 36º

Fluminense – 39º

The Strongest (BOL) – 40º

Universitario (PER) – 46º

Deportivo Táchira (VEN) – 60º

Argentinos Juniors (ARG) – 81°

Pote 4

Deportivo La Guaira (VEN) – 127º

Unión La Calera (CHI) – 128º

Always Ready (BOL) – 145º

Rentistas (URU) – 250°

G1 (Libertad ou Atlético Nacional)

G2 (Grêmio ou Independiente Del Valle)

G3 (Bolívar ou Junior Barranquilla)

G4 (Santos ou San Lorenzo)

Quando será realizado o sorteio da Libertadores 2021?

A Conmebol agendou a definição dos oito grupos para o dia 9 de abril de 2021, mas na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Atlético Nacional x Libertad, Grêmio x Independiente del Valle, Junior Barranquilla x Bolívar e Santos x San Lorenzo, destes quatro confrontos saem os quatro últimos classificados para a então fase de grupos. No entanto, independente de quem avançar, os quatro ficarão no pote 4.

