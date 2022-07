Orlando City x Arsenal: onde assistir e horário do amistoso (20/07)

Alerta de jogão hoje! Nesta quarta-feira, 20 de julho, as equipes de Orlando City x Arsenal se enfrentam em mais uma etapa do torneio amistoso FC Séries, nos Estados Unidos, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Jogando no Exploria Stadium, em Orlando, a partida tem transmissão ao vivo e gratuita. Confira onde assistir e todas as informações do amistoso hoje.

Onde assistir Orlando City x Arsenal hoje?

O jogo do Orlando City x Arsenal hoje tem transmissão da TNT, Youtube e Estádio TNT, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), nesta quarta-feira em jogo de futebol amistoso.

O canal da TNT é o grande responsável por exibir a partida desta quarta-feira para todos os estados do Brasil. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, o torcedor também pode assistir online através da plataforma de streaming Estádio TNT.

De maneira gratuita, o torcedor tem acesso ao canal da TNT Sports no Youtube para conferir as emoções do amistoso.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Onde assistir Orlando City x Arsenal hoje: TNT, Youtube e Estádio TNT

Local: Exploria Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos

Orlando City e Arsenal na pré-temporada

Enquanto disputa a temporada da MLS, o Orlando City pausa a competição para entrar em campo durante a semana diante do Arsenal, cumprindo a agenda de amistosos nos Estados Unidos. O elenco de Orlando, na Flórida, promete muito bom futebol na noite desta quarta-feira. No campeonato, está em quinto lugar com 30 pontos.

Do outro lado, o Arsenal vem na sua agenda de amistosos recheadas de partidas. Até aqui já enfrentou o Nuremberg e o Everton, com vitória em ambos. Agora, busca manter a excelência dos resultados para garantir uma boa pré-temporada enquanto treina os seus jogadores e procura a melhor formação.

Como funciona a Florida Cup em 2022?

Este ano, a Florida Cup não tem brasileiros em seu novo formato de disputa. Isso porque a competição não recebe mais brasileiros, com um esquema de formação completamente diferente.

O torneio amistoso começou com o FC Séries tendo Chelsea enfrentando o Club América. Serão três partidas realizadas nas cidades de Las Vegas, Flórida e Charlotte nos Estados Unidos. Além dos ingleses, disputam Charlotte FC, Club América do México e o Orlando City FC.

Após os três jogos da FC Séries, a Florida Cup vai acontecer com a partida entre Arsenal e Chelsea.

FC SÉRIES:

Sábado (16/07):

Chelsea x Club América do México

Quarta-feira (20/07):

Orlando City x Arsenal – 20h

Charlotte FC x Chelsea – 20h15

FLORIDA CUP:

Quinta-feira (21/07):

Florida Cup All Star – 18h45

Sábado (23/07):

Arsenal x Chelsea – 21h

