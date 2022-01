Osasuna x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações – 03/01

Pela décima nona rodada do Campeoanto Espanhol, as equipes de Osasuna x Athletic Bilbao se enfrentam nesta segunda-feira, 03/01, com a bola rolando às 17h (horário de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra. Com transmissão ao vivo na TV, confira onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Osasuna x Athletic Bilbao: O canal ESPN, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo nesta segunda-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Reyno de Navarra, cidade de Osasuna, na Espanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem vencer uma partida por mais de cinco rodadas, o Osasuna entra em campo nesta segunda-feira disposto a mudar os rumos de sua trajetória no Campeoanto Espanhol este ano. Em 14ª posição com 22 pontos, os anfitriões contabilizam cinco vitórias, sete empates e seis derrotas, esperando contar com a torcida em casa para alavancar o elenco.

Enquanto isso, o Bilbao aparece em 11º com 24 pontos, um desempenho um pouco melhor do que os adversários no confronto da rodada. Com cinco jogos vencidos, nove empates e cinco derrotas, o time do Athletic tropeçou na última rodada, mas espera contar com os três pontos para levar para casa em busca do topo da tabela.

Escalações de Osasuna e Athletic Bilbao:

Areso é o único desfalque dos anfitriões nesta segunda, enquanto Raúl García, Villalibre, Núñez, Lekue, Zarraga, Vivian e Yuri continuam fora do plantel.

Osasuna: Herrera; Cruz, Unai García, Sánchez, Nacho Vidal; Lucas Torró, Moncayola, Brasanac; García, Ávila, Barja

Athletic Bilbao: Unai Simon; De Marcos, Yeray, Martínez, Balenziaga; Vencedor, Nico Williams, Dani Garcia, Muniain; Williams, Sancet

