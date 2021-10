Osasuna x Granada: onde assistir, horário e escalações do jogo – 22/10

Pela décima rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Osasuna x Granada se enfrentam nesta sexta-feira, 22/10, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Osasuna x Granada: onde assistir ao jogo de hoje? O confronto entre Osasuna e Granada terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo de hoje.

Data: 22 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Reyno de Navarra, cidade de Pamplona, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Osasuna x Granada

Os anfitriões não possuem novas baixas, enquanto os visitantes não poderão contar com Domingos Duarte, Isma Ruiz e Yan Eteki.

Osasuna : Herrera; Manu Sánchez, Cruz, David García, Unaí García, Nacho Vidal; Moncayola, Lucas Torró, Brasanac; García, Kike

: Herrera; Manu Sánchez, Cruz, David García, Unaí García, Nacho Vidal; Moncayola, Lucas Torró, Brasanac; García, Kike Granada: Luís Maximiano; Abram, Neva, Diaz, Quini; Milla, Gonalons, Rochina, Montoro, Soro; Suárez

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Osasuna está em 5ª posição com 17 pontos, ou seja, venceu cinco jogos, empatou dois e perdeu outros dois na temporada até o momento. Dessa maneira, o elenco espera contar com a força da torcida em casa nesta sexta para conquistar os três pontos e empatar com o primeiro lugar.

Enquanto isso, o Granada aparece em 17º com apenas 6 pontos, ou seja, só venceu uma partida e empatou outras três no Campeonato Espanhol. Por isso, com o perigo de chegar até a zona de rebaixamento neste fim de semana, os visitantes precisam do resultado em seu favor hoje de qualquer modo.

