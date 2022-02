Osasuna x Sevilla: onde assistir, horário e escalações do jogo – 05/02

Disputando a 23ª rodada do Campeonato Espanhol, o confronto entre Osasuna x Sevilla ocorre neste sábado, 05/02, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Estádio Reyno de Navarra, na cidade de Pamplona. Com transmissão ao vivo, confira onde vai passar o jogo de hoje.

Onde assistir Osasuna x Sevilla hoje ao vivo

O jogo de hoje vai contar com a transmissão do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou até mesmo o aplicativo para Android e iOS.

A plataforma de streaming está disponível pelos valores de R$32,90 ou R$45,90.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Depois de conseguir reverter o seu mal desempenho em campo, o Osasuna subiu na classificação e agora ocupa a 11ª posição com 28 pontos conquistados. tendo o total de sete vitórias, sete empates e oito derrotas. Agora, se vencer o jogo deste sábado, consegue se igualar aos oponentes da parte de cima.

Enquanto isso, o Sevilla vem em segundo lugar com 46 pontos, apenas quatro pontos a menos do que o líder Real Madrid no Campeonato Espanhol. Por isso, se ganhar o confronto de hoje, consegue ficar em um único ponto de diferença da ponta, torcendo por um tropeço do time de Madrid na rodada.

Escalações do jogo do Sevilla hoje

Brasanac e Vidal estão suspensos, enquanto Areso e Hernández continuam lesionados.

Do outro lado, o técnico Pablo Sanz está sem Lamela e Suso.

Escalação do Osasuna: Herrera; Sanjurjo, David García, Cruz, Sánchez; Javi Martínez, Moncayola, Lucas Torró, García; Budmir, Ávila

Escalação do Sevilla: Dmitrovic; Rekik, Montiel, Diego Carlos, Acuña; Rakitic, Fernando, Joan Jordán; Corona, Rafa Mir, Ocampos

