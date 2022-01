Pacajus x Ferroviário: onde assistir, horário e escalações hoje – 24/01

Disputando na parte de cima da classificação do Campeonato Cearense, as equipes de Pacajus x Ferroviário se enfrentam nesta segunda-feira, 24/01, a partir das 19h (horário de Brasília), pela sexta rodada jogando no Estádio Ronaldão. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Pacajus x Ferroviário O Youtube do FCF TV, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Cearense ao vivo nesta segunda-feira.

O jogo não tem transmissão pela TV, mas está disponível pela internet para todo o Brasil.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

Escalações de Pacajus x Ferroviário

A equipe anfitriã não poderá contar com Felipe Alysson.

Os visitantes não tem desfalques.

Pacajus: Cris; Zé Augusto, Igor, Ramon, Dedé; Zé Aquiraz, Lincoln, Rayro, Edson; Testinha, Adislon Canga

Ferroviário: Jonathan; Marquinhos Carioca, Vitão, André Baumer; Eder Lima, Emerson Souza, Lucas Gonçalves, Valderrama, Mauri; Gabriel Silva, Edson

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Pacajus vem em quarto lugar no Campeonato Cearense com 8 pontos, isto é, venceu duas partias, empatou outras duas e perdeu uma apenas na temporada. É por isso que o elenco de hoje deve colocar os seus melhores jogadores em campo, mesmo com um a menos, para vencer em qualquer custo.

Enquanto isso, o Ferroviário aparece em segundo lugar com 9 pontos já que ganhou dois jogos e empatou outros três até o momento no estadual. Dessa maneira, se vencer o jogo de hoje, pode diminuir a diferença com o líder do torneio e alcança-lo nas próximas rodadas.

Leia também:

Finalistas da Copinha 2022: Santos e Palmeiras vão disputar o título