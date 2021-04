Paços de Ferreira x Benfica: onde assistir, horário e escalações (10/04)

Paços de Ferreira e Benfica se enfrentam neste sábado (10) a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal da Capital do Móvel, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Português. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para chegar ao topo da tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Paços de Ferreira x Benfica: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN HD, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 599

CLARO/NET : 72

VIVO: 48

Como estão as equipes na temporada?

O Paços aparece bem no Campeonato Português, em 5º com quarenta e quatro pontos, buscando quem sabe terminar na parte de cima da tabela para classificar-se em competições internacionais na próxima temporada. Ao todo, venceu treze jogos, empatou cinco e perdeu sete. No jogo de hoje, Douglas Tanque não pode entrar em campo já que foi expulso na rodada anterior.

Enquanto isso, o time comandado por Jorge Jesus está em terceiro lugar com cinquenta e quatro. Dessa maneira, precisa vencer o confronto deste sábado e torcer por uma derrota do Porto para, assim, desbancar o rival e tomar a segunda posição. Por fim, os jogadores André Almeida, Nuno Tavares, Andreas Samaris e Gabriel Pires são desfalques.

Possíveis escalações de Paços de Ferreira x Benfica

Possível Paços de Ferreira: Jordi; Fonseca, Rebocho, Marcelo, Maracás; Castanheira, Eustáquio, Hélder Ferreira, Costa; Carlos, Dor Jan.

Possível Benfica: Helton; Gonçalves, Lucas Veríssimo, Otamendi, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Rafa, Everton; Waldschmidt, Seferovic.

Últimos jogos

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo (04) pela 25ª rodada do Campeonato Português. Dessa maneira, o Paços foi derrotado pelo Famalicão em 2 a 0, enquanto o Benfica venceu o Marítimo em 1 a 0 jogando em casa.

Veja também:

Jogos de hoje na TV: saiba onde assistir as partidas deste sábado (10/04)

Confira as mais polêmicas invasões de campo em jogos de futebol