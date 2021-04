Jogos de hoje na TV: saiba onde assistir as partidas deste sábado (10/04)

Neste sábado, 10 de abril, partidas em campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo na TV.

Na Copa do Nordeste, a bola rola em oito jogos hoje pela última rodada. Enquanto isso, o Campeonato Espanhol recebe o El Clásico, jogo entre Real Madrid e Barcelona, um dos clássicos mais famosos do futebol.

Sábado, 10 de abril de 2021 – Jogos de hoje na TV– Copa do Nordeste

A oitava e última rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste acontece neste sábado (10) com oito jogos. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos ao vivo e os horários.

4 de Julho x Vitória – 16h – PPV da Copa do Nordeste

Bahia x ABC – 16h – SBT e PPV da Copa do Nordeste

Ceará x Salgueiro – 16h – Fox Sports e PPV da Copa do Nordeste

Confiança x Fortaleza – 16h – PPV da Copa do Nordeste

Treze x Sport – 16h – PPV da Copa do Nordeste

Sampaio Correa x CSA -16h – SBT e PPV da Copa do Nordeste

CRB x Altos – 16h – PPV da Copa do Nordeste

Santa Cruz x Botafogo – 18h15 – PPV da Copa do Nordeste

Campeonato Paulista – Jogos de hoje na TV

Após um mês parado por determinação do Governo de São Paulo, o Paulista está de volta. Então, a bola rola em três partidas, saiba onde assistir ao vivo.

São Bento x Bragantino – 20h – Sportv

São Paulo x São Caetano – 20h – Premiere

Santos x Bragantino – 22h – Sportv

Campeonato Carioca – Jogos de hoje na TV

Pela nona rodada, o Campeonato Carioca traz três jogos neste sábado. Dessa maneira, veja os horários e saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Macaé x Resende – 15h30 – PPV do Carioca

Portuguesa x Bangu – 15h30 – PPV do Carioca

Volta Redonda x Botafogo – 21h05 – Record (RJ), Facebook Campeonato Carioca e PPV do Carioca

Jogos de hoje na TV ao vivo – Sábado, 10 de abril de 2021 – Campeonato Inglês

Manchester City x Leeds – 08h30 – Fox Sports

Millwall x Swansea – 08h30 – 2ª Divisão – ESPN Brasil

Liverpool x Aston Villa – 11h – 2ª Divisão – ESPN

Derby County x Norwich – 11h ESPN Brasil

Crystal Palace x Chelsea – 13h30 – ESPN Brasil

Campeonato Espanhol – Jogos de hoje na TV

Getafe x Cádiz – 09h – Star Hits

Ath. Bilbao x Alavés – 11h15 – Fox Sports

Eibar x Levante – 13h30 – Star Hits

Real Madrid x Barcelona – 16h – ESPN Brasil

Campeonato Russo – Jogos de hoje na TV

Rostov x Rubin Kazan – 13h – Bandsports

Campeonato Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Werder Bremen x RB Leipzig – 10h30

Hertha Berlin x Borussia Monchengladbach – 10h30

Eintracht Frankfurt x Wolfsburg – 10h30

Bayern de Munique x Union Berlin – 10h30

Stuttgart x Borussia Dortmund – 13h30

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

RC Strasbourg x PSG – 12h

Montpellier x Olympique – 16h

Campeonato Turco

Galatarasay x Karagumruk – 13h – DAZN

Campeonato Italiano

Spezia x Crotone – 10h – Estádio TNT

Parma x Milan – 13h – Band, Sportv e Estádio TNT

Udinese x Torino – 15h45 – Bandsports e Estádio TNT

Campeonato Português

Tondela x Porto – 14h – Fox Sports

Paços Ferreira x Benfica – 16h30 – ESPN HD

Campeonato Argentino

Racing x Independientes – 21h – ESPN Brasil

Além disso, você também vai gostar de ler: