País de Gales x Bielorrússia: onde assistir e horário do jogo (13/11)

Na penúltima rodada do grupo E, País de Gales x Bielorrússia se enfrentam neste sábado, 13/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Cardiff City pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir País de Gales x Bielorrússia sábado, 13 de novembro A partida entre País de Gales e Bielorrússia terá transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 13 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Cardiff City, cidade de Cardiff, em País de Gales

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações da País de Gales x Bielorrússia

Escalação País de Gales: Ward; Ampadu, Rodon, Mepham; Allen, Ramsey, Morrell, Davies, Roberts; James, Wilson

Escalação Bielorrússia: Pavlyuchenko; Begunov, Selyava, Yudenkov, Pyachenin; Bykov, Klimovich, Antilevski; Sedko, Lisakovich, Ebong

Com 11 pontos na terceira posição, País de Gales mantém viva a esperança de se classificar pela repescagem para a Copa de 2022 no Catar. Para isso acontecer, precisa vencer o jogo deste sábado e contar com tropeço da República Tcheca que também entra em campo na rodada. Por fim, contabiliza três vitórias, dois empates e uma derrota.

Enquanto isso, a Bielorrússia está na lanterna do grupo E com 3 pontos, ou seja, não tem mais chances. Por isso, entra em campo somente para cumprir tabela e quem sabe melhorar o seu desempenho nas Eliminatórias em busca de uma melhor posição.

