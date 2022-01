Paraná x Azuriz: onde assistir o jogo do Paranaense hoje – 26/01

As equipes de Paraná x Azuriz entram em campo nesta quarta-feira, 26/01, a partir das 19h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paranaense jogando no Estádio Durival Britto e Silva. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Paraná x Azuriz O jogo vai passar na TV NSports, plataforma de streaming disponível online com cobertura completa para todo o Brasil. O serviço de streaming está disponível apenas no site oficial (www.tvnsports.com.br) por diferentes valores na opção de compra. No entanto, o OneFootball também vai disponibiliza a imagem do jogo no aplicativo.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports e OneFootball

Escalações de Paraná e Azuriz

Sem desfalques para o jogo de hoje, confira as possíveis escalações.

Provável escalação do Paraná: Gabriel Leite; André, Franklin, Luan, Juninho; Moisés Gaúcho, Vinicius Kiss, Gabriel Correia, Bener, Everton Brito; Pablo Thomaz

Provável escalação de Azuriz: Vinicius; Saulo, Fábio da Silva, Rosebergne, Lucas Vieira, Rithely, Williams; Caio, Kevyn, Rone, Natan

Como estão as equipes no Campeonato Paranaense?

O Paraná não teve a estreia que gostaria de ter na temporada do Paranaense. Isso porque o elenco da capital foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0 e, agora, tem pela frente um novo desafio se quiser subir na classificação. Neste momento, está em 9ª posição sem pontos.

Do outro lado, o Azuriz garantiu ao menos um ponto ao ficar no empate sem gols diante do São Joseense fora de casa. Nesta quarta, novamente tem um compromisso fora de casa mas, desta vez, deve entrar mais preparado do que nunca. Por fim, está em 6º com 1 ponto.

