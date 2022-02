Jogo do Paraná x Coritiba hoje: onde assistir e que horas vai ser – 20/02

O Paraná enfrenta o Coritiba neste domingo, 20/02, com a bola rolando às 16h (Horário Local), pela nona rodada do Campeonato Paranaense no Estádio Durival Britto e Silva. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo do Coritiba hoje.

Onde assistir jogo do Coritiba hoje

O jogo do Paraná e Coritiba hoje vai ser transmitida no streaming TV NSports e pay-per-view TV Coxa Prime, a partir das 16h, pelo Horário de Brasília.

O serviço por streaming está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Do outro lado, o pay-per-view do time do Coxa aparece à venda (www.tvcoxaprime.com.br) por R$58 ou 4x de R$14,50 para sócios, e R$98 ou 4x de R$24,50, com acesso a todos os jogos.

Escalação do jogo do Paraná e Coritiba hoje

O Paraná não vence por seis rodadas no Campeonato Paranaense. Na lanterna com 4 pontos, o grupo contabiliza uma única vitória e um empate na temporada, com seis derrotas. Ou seja, está na zona de rebaixamento e, se não contabilizar pontos nas próximas rodadas, pode ser rebaixado.

Paraná: Lucas; André Koebel, Rodolfo, Rayne, Kazu; Luan, Moisés, Vinícius Kiss, Ueslei, Castanha; Tadeu

Depois de ficar no empate sem gols diante do seu maior rival, o Furacão, o time do Coritiba volta a jogar neste domingo buscando a vitória para continuar brigando pela liderança do Campeonato Paranaense. Neste momento, o elenco está em terceiro lugar com 15 pontos, isto é , contabiliza quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Coritiba: Muralha; Henrique, Guilherme, Luciano Castán, Egídio; Val, Andrey, Régis; ALef Manga, Léo Gamalho, Igor Paixão

Jogos do Campeonato Paranaense

Seis jogos estão marcados para acontecer pelo Campeonato Paranaense neste fim de semana, começando no sábado e terminando neste domingo.

Sábado (19/02):

Athletico-PR 5 x 1 Cianote

Azuriz 0 x 0 FC Cascavel

Domingo (20/02):

São Joseense x Rio Branco – 15h30

Paraná x Coritiba – 16h

Barra x Maringá – 19h

Operário x Londrina – 19h

Confira um dos últimos jogos entre Paraná e Coritiba.

