Paraná x Cuiabá (19/1): onde assistir e escalações do jogo da Série B

Paraná x Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira (19), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas com objetivos opostos. Enquanto os paranaenses buscam escapar da zona do rebaixamento, mato-grossenses querem permanecer dentro do G-4. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília), mas no Estádio Durival Britto.

Onde assistir Paraná x Cuiabá pela Série B?

A partida entre Paraná x Cuiabá não terá transmissão da TV aberta. Mas, o SporTV na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, exibem o confronto para todo o país.

Prováveis escalações de Paraná x Cuiabá

Paraná: Renan; Paulo Henrique, Rafael Lima, Philipe Maia (Salazar) e Jean Victor; Karl; Higor Meritão, Renan Bressan, Guilherme Biteco (Andrew ou Juninho) e Gabriel Pires; Bruno Lopes.

Cuiabá: João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Rafael Gava e Auremir; Marcinho, Elvis e Felipe Marques; Elton.

Jogos da rodada 30 da Série B

Brasil de Pelotas x América-MG – 16h

Avaí x Juventude – 19h15

CRB x Figueirense – 19h15

Botafogo x CSA – 19h15

Confiança x Sampaio Corrêa – 19h15

Paraná x Cuiabá – 21h30

Quarta – 20/1

Guarani x Vitória – 16h

Náutico x Oeste – 19h15

Cruzeiro x Operário – 21h30

Quinta – 21/1

Chapecoense x Ponte Preta – 17h45

Como as equipes chegam para o confronto?

O Paraná terá uma decisão no jogo desta terça. Isso porque a equipe está em 18º, com 36 pontos, e precisa da vitória para continuar sonhando com a permanência na Série B. Caso vença o confronto, a equipe sai do Z-4, mas precisará esperar a finalização da rodada, para saber se permanece fora da zona do rebaixamento.

Já os cuiabanos podem garantir seu acesso na então Série A do Brasileirão. Para isso, precisa vencer o jogo, mas torcer para que o CSA, quinto colocado, não conquiste os três pontos, contra o Botafogo.