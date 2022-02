Paraná x Londrina: onde assistir ao vivo e horário do Paranaense – 12/02

A bola vai rolar entre Paraná e Londrina neste sábado, 12/02, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paranaense no Estádio Durival Britto e Silva pela primeira fase do torneio. Dessa maneira, confira como e onde assistir Paraná x Londrina hoje ao vivo.

Onde assistir Paraná x Londrina

O duelo entre Paraná e Londrina neste sábado pelo Campeonato Paranaense será transmitido pelo Paranaense Fort TV (Streaming) com cobertura para todo o Brasil exclusiva para assinantes às sete da noite.

O serviço por streaming está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Durival Britto e Silva

TV: Sem transmissão

Online: TV NSports

Paraná e Londrina no Campeonato Paranaense

Paraná: O elenco do Paraná chegou ao número de quatro derrotas seguidas na última rodada do Campeonato Paranaense. Esse resultado fez com que o time parasse na décima primeira posição, somente um lugar acima da zona de rebaixamento, com 3 pontos.

Londrina: Enquanto isso, o Londrina se mantém em sexto lugar, entre os classificados para a próxima fase, com 10 pontos na tabela, pronto para entrar em campo e levar para casa os três pontos em seu favor.

Escalações do Paraná x Londrina

Escalação do Paraná – Lucas; André Krobel, Franklin, Rayne, Juninho; Moisés Gaúcho, Vinícius, Gabriel Correia, Castanha; Everton Brito, Pablo Thomaz

Escalação do Londrina – Matheus Nogueira; Samuel Santos, Zé Pedro, Augusto, Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas, Mossoró, Caprini; Marcelinho, Douglas Coutinho

Veja como foi o último jogo do Paraná x Londrina.

