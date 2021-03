Parma x Genoa hoje (19/03): onde assistir, horário e escalação

Parma e Genoa se enfrentam nesta sexta-feira (19) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Parma x Genoa: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações de Parma x Genoa

Possível Parma: Sepe; Osorio, Pezzella, Bani, Conti; Kurtic, Hernani, Brugman; Man, Pellè, Mihaila.

Possível Genoa: Perin; Radovanovic, Biraschi, Criscito; Zappacosta, Badelj, Zajc, Czyborra, Strootman; Pandev, Shomurodov.

Como chegam as equipes para a partida?

Em 19ª posição está o Parma, contabilizando dezenove pontos. Para escapar da zona de rebaixamento, a equipe anfitriã precisa somar pontos e assim, quem sabe, pular os adversários na tabela. Hoje, mesmo se vencer, não deixa a degola. Então, em seu plantel,

Enquanto isso, o Genoa aparece um pouco mais acima, em 14º com vinte e oito. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou dez e perdeu onze. O time visitante luta para ocupar uma vaga na parte de cima da tabela. No confronto desta sexta, Cassata segue se recuperando, enquanto Destro e Masiello estão de volta.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, o Genoa ficou no empate com a Udinese no sábado (13).

Por outro lado, o Parma venceu a Roma por 2 a 0 em jogo no domingo (14).

