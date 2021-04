Paulistão 2021 vai voltar? FPF prepara novo protocolo sanitário

O Paulistão vai voltar? essa é a pergunta que todo torcedor de algum clube que disputa o Campeonato Paulista 2021 faz. Embora o governador João Dória (PSDB) tenha proibido competições esportivas no Estado até o dia 11, há a possibilidade da medida se estender. No entanto, com o calendário cada vez mais apertado, a FPF busca alternativas para retomar a competição e apresentará ao Ministério Público um novo protocolo sanitário.

Mesmo que o órgão aprove a nova versão de regras de biossegurança, o retorno do Estadual só será autorizado, caso o Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo esteja de acordo e o governador dê o aval. A competição está paralisada desde o dia 15 de março, por determinação de Dória, como medida de prevenção à pandemia.

Paulistão vai voltar ? veja o cenário

Ainda não há nenhuma definição sobre um possível retorno do Campeonato Paulista. No entanto, a FPF está otimista em relação a volta dos jogos. Isso porque a entidade elaborou um protocolo que trabalha em pontos que preocupam o Ministério Público, e seguindo as recomendações, os dirigentes acreditam que não há motivos para barrarem a retomada do torneio.

A Federação ainda não tem uma data concreta para a volta da competição. Isso porque não existe uma certeza se o MP aprovará o novo protocolo e nem quanto tempo demorará para analisa-lo. A mesma situação se aplica ao Centro de Contingência. Ambos podem também solicitar algumas alterações na nova versão, o que atrasaria ainda mais o possível retorno.

Mesmo logo depois de uma possível aprovação, a FPF aguardará uma resposta de Dória, para assim, definir as datas, consultar os clubes e finalmente voltar o Paulistão.

O que deve mudar com o novo protocolo do Paulistão?

Médicos dos clubes desenvolveram um novo protocolo, em que indicam a diminuição de funcionários nas partidas, assim como sugerem a criação de “bolhas” para manter as delegações. Outra novidade seria jogos após às 20h, horário que inicia o toque de recolher no Estado, como forma de diminuir as aglomerações próximas aos estádios.

O Ministério Público solicitou a FPF que realize-se testes de Covid-19 nos jogadores nos dias das partidas, uma hora antes do início do jogo. A entidade acha difícil a realização dentro do padrão estabelecido pelo órgão. No entanto, pretende fazer os exames na data dos duelos, só que com uma maior antecedência.

Possível jogo do Corinthians na segunda-feira

Se o Paulistão vai voltar ou não, ainda não há certeza, mas a FPF já deixou os clubes sobreaviso, e quem pode retomar logo aos gramados é o Corinthians. A entidade já prepara a realização da partida do Timão diante da Ferroviária para a próxima segunda-feira, na Arena Fonte, em Araraquara.

A partida válida pela 9ª rodada do Estadual seria antecipada, e o clube alvinegro inclusive já teria entrado em contato com hotéis do município do interior de São Paulo, para se hospedar.

+ Sorteio da Libertadores: horário, onde assistir e possíveis confrontos