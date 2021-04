Sorteio da Libertadores: horário, onde assistir e possíveis confrontos

A Conmebol realiza nesta sexta-feira (9) o sorteio para definição dos grupos da Copa Libertadores da América 2021. Diretamente da sede da entidade, em Luque, Paraguai, serão conhecidos as oito chaves do torneio continental. Flamengo, Palmeiras e São Paulo, são os três cabeças de chave brasileiros e estarão no pote 1; Atlético-MG e Inter fazem parte do pote 2; Fluminense do 3, e em caso de classificação de Santos e Grêmio – estão na fase preliminar – ambos ficarão então no pote 4.

Qual o horário do sorteio da Libertadores?

Diretamente do Paraguai, a Conmebol inicia o sorteio para definição dos grupos da Copa Libertadores da América, mas partir das 13h (horário de Brasília). Logo depois, a entidade também realiza o sorteio para as chaves da Copa Sul-americana 2021, que pela primeira vez na história, terá fase de grupos.

Quais os possíveis confrontos ?

A Conmebol adotou o critério de que, no primeiro pote, ficam as oito melhores equipes ranqueadas na lista da entidade. E a ordem então segue sucessivamente no pote 2 e 3. Por fim, pertencem ao pote 4, as quatro piores equipes do ranking, junto aos quatro clubes que adentram na competição após passarem pela fase pré.

Outra regra da competição é que o Palmeiras, então campeão da última edição da Libertadores, automaticamente garante vaga no pote 1. No entanto, o Defensa y Justicia, vencedor da Copa Sul-americana fica no pote 2

Vale ressaltar que, equipes do mesmo país não podem pertencer ao mesmo grupo, a não ser que um dos clubes venha então da pré-libertadores.

Divisão dos potes para o sorteio

Pote 1 – cabeças de chave

Palmeiras – 4º no ranking

River Plate (ARG) – 1º

Boca Juniors (ARG) – 2º

Nacional (URU) – 5º

Flamengo – 6º

Cerro Porteño (PAR) – 11º

Olimpia (PAR) – 12º

São Paulo – 13°

Pote 2

Inter – 18º

Atlético-MG – 19º

Independiente Santa Fé (COL) – 21º

Racing (ARG) – 22º

LDU (EQU) – 26º

Universidad Católica (CHI) – 30º

Barcelona (EQU) – 31°

Defensa Y Justicia (ARG) – 37º

Pote 3

Vélez Sarsfield (ARG) – 33º

Sporting Cristal (PER) – 35º

América de Cali (COL) – 36º

Fluminense – 39º

The Strongest (BOL) – 40º

Universitario (PER) – 46º

Deportivo Táchira (VEN) – 60º

Argentinos Juniors (ARG) – 81°

Pote 4

Deportivo La Guaira (VEN) – 127º

Unión La Calera (CHI) – 128º

Always Ready (BOL) – 145º

Rentistas (URU) – 250°

G1 (Libertad ou Atlético Nacional)

G2 (Grêmio ou Independiente Del Valle)

G3 (Bolívar ou Junior Barranquilla)

G4 (Santos ou San Lorenzo)

Veja algumas probabilidades de jogos

Diante das regras e divisão de potes estabelecida pela Conmebol, equipes como Atlético-MG, Inter e Fluminense não estarão nos grupos de Palmeiras, Flamengo e nem São Paulo. No entanto, caso Santos e Grêmio avancem, podem ser sorteados em quaisquer umas das oito chaves.

Há a probabilidade da reedição de dois jogos das oitavas de final da última Libertadores: Racing x Flamengo e Inter x Boca Juniors. Além desses confrontos, o Atlético-MG pode cair no grupo do Olímpia, seu adversário na final de 2013. O São Paulo pode ter a LDU no mesma chave, assim como na temporada passada, ou então o Defensa y Justicia, ex-equipe treinada por Crespo e algoz tricolor na Sul-americana de 2017.

Por fim, com a possível entrada de Grêmio e Santos no pote 4, vários grandes jogos podem acontecer. Existe a possibilidade de um reedição da última final de Libertadores, com Santos e Palmeiras na mesma chave, ou então um Flamengo e Grêmio e até um possível Gre-Nal, na fase de grupos.

Onde assistir o sorteio da Libertadores?

A página oficial da Conmebol no Facebook realiza a transmissão ao vivo do sorteio da Libertadores, então a partir das 13h (horário de Brasília). No entanto, a Fox Sports também exibe o evento com exclusividade na tv fechada, com narração de Nivaldo Prieto e comentários de Osvaldo Pascoal e Zinho.

