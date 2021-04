Paysandu x Remo – hoje [4-4]: onde assistir e horário do jogo

Paysandu e Remo fazem o tradicional clássico Re-Pa neste domingo (4), em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paraense 2021. Invictos no Estadual, o Papão recebe o Leão Azul no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém (PA), às 17h (horário de Brasília). Confira como assistir o duelo ao vivo.

Como assistir Paysandu x Remo ao vivo?

O clássico Re-Pa não terá transmissão da televisão aberta e nem fechada. No entanto, a Papão TV Play, canal do Paysandu na internet, transmite o confronto ao vivo e com imagens no site papãotvplay.com.br.

Quem venceu mais o Clássico Re-Pa?

O clássico entre Remo e Paysandu é considerado um dos mais disputados do mundo. Isso porque, no total, os clubes já se enfrentaram em 759 vezes, com 266 vitórias do Leão Azul e 238 Papão. Há ainda 257 empates no confronto.

Onde e quando será Paysandu x Remo ?

O Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém (PA), recebe o clássico entre Paysandu e Remo, válido pela 4ª rodada do Campeonato Paraense 2021, neste domingo, 4 de abril, às 17h (horário de Brasília).

Logo depois de estrear no Estadual com empate diante do Castanhal, o Papão embalou duas vitórias seguidas e lidera o Grupo A, com sete pontos. Passou por Paragominas e Carajás, por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente. Com apenas dois gols sofridos, o clube detém uma das melhores defesas do torneio, mas ao lado do Tapajós e Castanhal.

Por outro lado, o Remo segue com 100% de aproveitamento neste Campeonato Paraense 2021. O clube estreou no campeonato diante do Gavião com vitória por 4 a 1, mas depois passou por Bragantino por 3 a 2 e Itupiranga pelo placar mínimo. Com nove pontos, o Leão Azul lidera o Grupo B.

Tabela 4ª rodada do Campeonato Paraense 2021

Independente 1 x 1 Bragantino

Tuna Luso 4 x 1 Paragominas

Domingo

Paysandu x Remo – 17h

Terça

Tapajós x Castanhal – 10h

Águia de Marabá x Gavião – 16h

Quarta

Itupiranga x Carajás – 16h

+ Descubra qual time cada participante do BBB21 torce