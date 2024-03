Pelo Brasileirão, horário do jogo do Flamengo x Corinthians feminino

Pelo Brasileirão, horário do jogo do Flamengo x Corinthians feminino

Pela terceira rodada do Brasileirão feminino, hoje tem jogo do Flamengo x Corinthians feminino, a partir das 20 (horário de Brasília). A disputa desta segunda-feira, 25 de março, ocorre no estádio Luso-Brasileiro, no Rio.

Onde vai passar o jogo do Corinthians feminino?

A partida entre Flamengo x Corinthians de hoje, 25, será transmitida pelo SporTV. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o clássico.

O confronto entre as duas maiores torcidas do Brasil vai passar no canal entre operadores de TV por assinatura. Entre em contato com o operador para adquirir a emissor na programação.

Outra opção é o GloboPlay, disponível para assinantes.

Horário: 20h, oito da noite

Local: Estádio Luso-Brasileiro

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Classificação do Brasileirão feminino 2024

Dezesseis equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Em pontos corridos, os clubes jogam por 15 rodadas em primeiro turno, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um.

Os oito primeiros classificados avançam para as quartas de final, enquanto os quatro últimos vão para a segunda divisão.

Cruzeiro - 7 Corinthians - 6 Grêmio - 6 São Paulo - 5 Ferroviária - 5 Fluminense - 4 Santos - 4 Botafogo - 4 Palmeiras - 4 Real Brasília - 4 América Mineiro - 4 Bragantino - 2 Internacional - 2 Kindermann - 1 Flamengo - 0 Atlético Mineiro - 0

A primeira fase do Brasileirão feminino vai até 26/06, enquanto a segunda fase será disputada en 18/08 e 25/08. A semifinal está marcada para ocorrer entre os dias 01/09 e 08/09, e a final de 15/09 e 22/09.

Veja também: Títulos do Corinthians Feminino: conheça as conquistas do Timão