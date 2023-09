Persepolis x Al-Nassr: onde vai passar o jogo do Al Nassr hoje - 19/09

Com Cristiano Ronaldo em campo, o jogo do Al Nassr é contra o Persepolis nesta terça-feira, 19 de setembro, pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O confronto vai ser no Estádio Azadi, às 15h (de Brasília), válido pela fase de grupos do torneio, por isso saiba onde assistir ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Al Nassr hoje?

O canal pago ESPN 4 e o serviço de streaming Star Plus vão transmitir com exclusividade o jogo do Al Nassr contra o Persepolis nesta terça-feira, 19, para assinantes. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o confronto do time de Cristiano Ronaldo.

No Brasil, a ESPN é a dona dos direitos de transmissão da Champions League da AFC e por isso é a única que pode exibir os jogos ao vivo na TV paga, assim como em plataformas de streaming.

O treinador Luis Castro, ex-Botafogo, vai escalar para o jogo de hoje Al-Aqidi; Al-Ghannam, Laporte, Alex Telles, Al-Oujami; Brozovic, Otávio, Alkhaibari; Sadio Mané, Abddulrahman e Cristiano Ronaldo.

Horário: 15h

Local: Estádio Azadi, em Teerã, no Irã

Onde assistir jogo do Al Nassr hoje: ESPN 4 e Star Plus

Próximos jogos do CR7

Além de disputar a Liga dos Campeões da Ásia na temporada, o Al Nassr também joga o Campeonato Saudita e a Copa do Rei Saudita. No torneio nacional, o elenco de Cristiano Ronaldo está em sexto lugar com 12 pontos, somados em quatro vitórias e duas derrotas, enquanto na Copa do Rei Saudita estreia na segunda rodada, contra o Ohud, pela vaga na próxima etapa em busca do troféu.

Na temporada passa, o Al Nassr ganhou a Copa dos Campeões da Ásia em cima do Al Hilal por 2 a 1, com dois gols de Cristiano Ronaldo, e Michael, ex-Flamengo, para os adversários.

1) Sexta-feira, 22/09 - Al Nassr x Al Ahli Saudi às 15h - Campeonato Saudita

2) Segunda-feira, 25/09 - Ohud x Al Nassr x às 15h - Copa do Rei Saudita

3) Sexta-feira, 29/09 - Al Taee x Al Nassr às 12h - Campeonato Saudita

