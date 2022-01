Ponferradina x Espanyol: onde assistir e horário da Copa do Rei – 04/01

Pela segunda rodada da Copa do Rei, as equipes de Ponferradina x Espanyol se enfrentam nesta terça-feira, 04/01, a partir das 17h, jogando no Estádio El Toralín. Em partida única, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo tanto na televisão como online.

Onde assistir Ponferradina x Espanyol: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa do Rei ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio El Toralín, cidade de Ponferrada, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Disputando a segunda divisão do Campeonato Espanhol, a equipe do Ponferradina aparece na quinta posição da tabela com 37 pontos, isto é, já venceu até o momento dez partidas, empatou outras sete e perdeu cinco e, por isso, busca entrar em campo nesta terça disposto a ganhar a vaga na próxima fase da Copa do Rei.

Enquanto isso, o Espanyol está na primeira divisão do futebol espanhol, ocupando a 11ª posição com o total de 26 pontos, tendo sete jogos vencidos, cinco empates e também sete derrotas na temporada. Agora, na competição regional, quer mais um resultado positivo para registrar o bom desempenho na campanha.

Escalações de Ponferradina e Espanyol:

Nenhuma das equipes tem novas baixas no plantel de jogadores para o confronto de hoje, enquanto promete colocar os melhores jogadores em campo para conquistarem a vaga da terceira rodada.

Ponferradina: Lucho; Rodríguez, Copete, Pascanu, Adot; Ojeda, Cristian Rodríguez, Móron, Saverio; Sergi Enrich, Espiau

Espanyol: Diego López; Pedrosa, Cabrera, Sérgio Gómez, Vidal; Darder, Bare, Ribaudo; Raúl de Tómas, Morón, Embarba

