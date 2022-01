Quando começa o Campeonato Paulista 2022? Datas e onde assistir

Principal torneio estadual de futebol no Brasil, o Campeonato Paulista vai contar com diferentes maneiras de se acompanhar os confrontos, desde a televisão até o serviço de streaming por assinatura e gratuito. Os dezesseis times entram em campo em janeiro, seguindo até abril em busca do título. Confira onde assistir ao vivo e quais as principais datas de quando começa o Campeonato Paulista 2022.

Quando vai começar o Campeonato Paulista 2022?

O campeonato estadual de São Paulo, o Paulista, vai começar em 26 de janeiro de 2022, quarta-feira, com todos os oito confrontos na fase de grupos. Os horários ainda serão definidos pela própria Federação Paulista.

A competição vai até abril, com a final disputada em jogos de ida e volta. Além disso, por conta do Mundial da FIFA no Catar pelo final do ano, o calendário do futebol em 2022 promete ser ainda mais apertado para os clubes, especialmente no Brasil.

Quem vai transmitir o Campeonato Paulista 2022?

O Paulista de 2022 promete ser uma temporada completamente diferente das demais já realizadas, começando com a mudança em seus meios de transmissão.

Na televisão aberta, a Record TV é a grande responsável por transmitir ao vivo os jogos dos principais times do estado como Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos durante a semana e também aos sábados e domingos. A emissora adquiriu os direitos de transmissão ao dar um belo chapéu na Globo, sua concorrente direta.

Outra grande novidade é que diferentes serviços de streaming também vão passar os confrontos das rodadas do Paulistão para todos os torcedores. O HBO Max, por assinatura, e o Paulistão Play, de graça, obtém os direitos para passar cada um dos confrontos que lhe foram concedidos através de seus contratos.

A novidade ficou por conta do Premiere, serviço de streaming da Globo que, mesmo depois de ficar fora do contrato pela TV aberta, conseguiu fechar acordo com a Federação Paulista de Futebol e garantiu os jogos para o seu pay-per-view, tendo a mesma oferta que o Paulistão Play.

Por fim, o canal do Paulistão no Youtube também vai transmitir ao vivo e de graça cada um dos confrontos seguindo o calendário da competição. É importante ressaltar que é a própria federação quem determina quais confrontos vão passar na televisão.

Campeonato Paulista – TV Record (TV ABERTA), HBO MAX (Streaming por assinatura), TV Paulistão Play (Streaming de graça), Youtube e Premiere (Streaming por assinatura).

Quais são os grupos do Paulistão 2022?

Os dezesseis times classificados para a primeira divisão do Campeonato Paulista em 2022 foram divididos em quatro grupos, com quatro equipes em cada chave. O sorteio de cada um deles foi realizado pela FPF em sua sede no fim de dezembro com a apresentação de Fred, do canal Desimpedidos, e Sabrina Sato, apresentadora da TV Record.

O paulistão 2022 terá 16 times, divididos em 4 grupos:

GRUPO A: Corinthians, Água Santa, Guarani e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, São Bernardo, Novorizontino e Ferroviária

GRUPO C: Palmeiras, Botafogo-SP, Ituano e Mirassol

GRUPO D: Santos, Santo André, Ponte Preta e Red Bull Bragantino

Como funciona o Paulistão?

A primeira fase, com dezesseis equipes divididas em quatro grupos, segue o sistema de pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos, empate 1 e a derrota nenhum.

A primeira fase traz as equipes enfrentando todos os adversários dos outros grupos por 12 rodadas, onde clubes do mesmo grupo não se enfrentam. Por fim, as duas equipes que mais somarem pontos em cada grupo avançam às quartas de final, disputada em mata-mata.

Quartas e semifinais acontecem em jogo único, enquanto o melhor colocado ganha o mando de campo. Já a final será realizada no sistema de ida e volta. Ao fim do torneio, as duas últimas equipes na classificação geral com o menor número de pontos somados serão rebaixadas para a Série A2 do Campeonato Paulista.

O Paulistão 2022 também terá a presença do Árbitro de Vídeo em todas as partidas, desde a primeira fase.

Copinha 2022: confira a tabela de grupos e as cidades-sedes