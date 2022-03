Ponte Preta x Água Santa: onde assistir e horário hoje (05/03/2022)

Ponte Preta x Água Santa disputam neste sábado a décima rodada do Campeonato Paulista a partir das 20h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A partida tem transmissão do HBO Max, Estádio TNT e Paulistão Play, além do Premiere.

Onde assistir Ponte Preta x Água Santa

O jogo da Ponte Preta x Água Santa hoje, 5 de março de 2022, vai ser transmitido no pay-per-view Premiere e streaming Estádio TNT, HBO Max e Paulistão Play, a partir das 20h30 (horário de Brasília) no Campeonato Paulista.

A plataforma do HBO Max e Estádio TNT pode ser encontrada e assinada pelos valores de R$19,99 ou R$27,90, enquanto a segunda tem o custo de R$19,90. A plataforma do Premiere segue os valores entre R$49,90 até R$89,90 no site oficial (www.premiere.globo.com).

Informações do jogo do Ponte Preta e Água Santa hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Onde assistir jogo de hoje: HBO Max, Estádio TNT, Premiere e Paulistão Play

Confira o último jogo da Ponte Preta.

Escalação de Ponte Preta x Água Santa

Ponte Preta: Ygor Vinhas; Kevin, Thiago Lopes, Fabrício, Jean Carlos; Léo Santos, Léo Naldi, Matheus Anjos, Fessin; Lucca, Ribamar

Água Santa: Victor Souza; Alex Silva, Marcondes, Hélder, Rodrigo Sam; Rhuan, Dadá Belmonte, Cristiano; Álvaro, Caíque, Fernandinho

A Ponte Preta entra em campo neste sábado depois de empatar com o Mirassol na última rodada do Campeonato Paulista. Os comandos de Hélio dos Anjos esperam contar com os três pontos para subir na classificação do grupo D, aparecendo em último com apenas 8 pontos, isto é, correm o sério risco de rebaixamento.

Enquanto isso, o elenco do Água Santa vem em último lugar também no grupo A, contabilizando 7 pontos, ou seja, venceu duas partidas, empatou outra e perdeu seis de nove confrontos que disputou nesta primeira semana. Se não garantir a vitória fora de casa hoje, pode começar a se preocupar.

Jogos do Paulistão hoje

Oito jogos serão realizados neste fim de semana pela décima rodada do Paulista.

Sábado (05/03):

São Paulo x Corinthians – 16h

Ferroviária x Santos – 18h30

Santo André x Ituano – 20h30

Ponte Preta x Água Santa – 20h30

Domingo (06/03):

Palmeiras x Guarani – 16h

Novorizontino x Inter de Limeira – 18h30

São Bernardo x Mirassol – 18h30

RB Bragantino x Botafogo-SP – 20h30

