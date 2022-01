Ponte Preta x Juventude: onde assistir e horário da Copinha - 07/01

Ponte Preta x Juventude se enfrentam nesta sexta-feira, 07/01, com a bola rolando às 20h (Horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo 5 na Copinha pelo Estádio Lanchão. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo online.

Onde assistir Ponte Preta x Juventude: O serviço de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Lanchão, em Franca

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

A Ponte Preta não teve a estreia que queria. Isso porque, na última terça-feira, ficou no empate com o Francana, somando apenas um ponto. Agora, em terceiro lugar, precisa conquistar os três pontos no confronto de hoje se quiser continuar buscando a vaga na próxima fase do torneio de futebol, além de torcer por tropeço do adversário.

Enquanto isso, o Juventude se mantém em primeiro lugar com 3 pontos depois de vencer o Confiança na primeira rodada da Copinha pelo grupo 5. Dessa maneira, pode aumentar a vantagem que possui diante os competidores, garantindo-se de maneira antecipada na próxima fase.

Escalações de Ponte Preta e Juventude:

Trazendo duas grandes equipes em campo, o duelo desta sexta-feira promete ser equilibrado, com as duas equipes mostrando o poder ofensivo em busca dos três pontos.

Ponte Preta: Gabriel; Gabriel Oliveira, Henrique, Euller; Felipinho, Antony, Matheus Allison, Maurício; Eliel, Vitinho, Bruno José

Juventude: Arthur; Nicolas, Ramires, Jeder, Kelvi; Dudu, Jean Lucas, Pará; Weliton, Júlio Kauê, Ruan

