Ponte Preta x Santo André (4/2): onde assistir ao jogo do Paulistão 2021

A Ponte Preta recebe o Santo André nesta quinta-feira (4), pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2021. Jogando em casa, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h, a Macaca vai em busca de sua primeira vitória no Estadual, após empatar na estreia contra o Novorizontino. Assim como a equipe campinense, o Ramalhão também não venceu na competição. Finalista em 2010, o time do ABC Paulista empatou na primeira rodada contra o Santos.

Classificados para o mata-mata em 2020, os dois clubes possuem o mesmo objetivo para esta temporada de avançar à segunda fase do principal Estadual do país.

Ponte Preta x Santo André: onde assistir?

Ponte Preta x Santo André – Premiere e SporTV

O confronto entre os clubes não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor terá duas opções para acompanhar o jogo na televisão. Isso porque o Premiere exibe a partida, no pay-per-view, e o SporTV transmite também na TV fechada.

O Santo André realizou seu último treino, antes de viajar para Campinas.

"Espero que nossa equipe faça um ótimo jogo, claro respeitando a equipe da Ponte Preta, mas vamos procurar fazer nosso jogo e lutar até o final para sair com a vitória!" disse o zagueiro Rodrigo. pic.twitter.com/RsMxeEVKWJ — ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ (@ecsantoandre) March 3, 2021

Quais os grupos do Campeonato Paulista 2021?

A: Corinthians, Botafogo-SP, Inter de Limeira e Santo André

B: São Paulo, Ferroviária, Ponte Preta e São Bento

C: Palmeiras, Red Bull Bragantino, Ituano e Novorizontino

D: Santos, Guarani, Mirassol e São Caetano

Como Ponte Preta e Santo André chegam para o jogo?

Após não conseguir o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a Macaca busca conseguir um bom Paulistão. Na estreia, o clube empatou com o Novorizontino, mas agora busca sua primeira vitória, jogando em casa.

No Grupo B, a Ponte está em terceiro lugar e precisa dos três pontos para não se distanciar dos líderes chave. São Paulo e Ferroviária, já estão com quatro pontos, mas o Tricolor fica à frente por conta do saldo de gol.

Assim como a Macaca, o Santo André também busca seu primeiro triunfo no Estadual. Na estreia, o clube empatou com o Santos, e agora, ocupa o segundo lugar do Grupo A. No entanto, o Corinthians lidera a chave com dois pontos, e em caso de vitória do Ramalhão, o clube assume a liderança.

