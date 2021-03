Porto Velho x Ferroviário: onde assistir ao vivo Copa do Brasil hoje – 25/3

Porto Velho e Ferroviário entram e campo nesta quinta-feira (25) em disputa por uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil 2021. Após várias alterações devido às restrições dos municípios por conta da pandemia de Covid-19, a CBF confirmou a partida em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, para esta quinta-feira (25), às 15h30. Jogando “em casa”, a Locomotiva precisa vencer o Tubarão da Barra para garantir a classificação. Por outro lado, um empate classifica os cearenses à próxima fase.

Assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF, o Ferroviário tem a vantagem de empatar o confronto para seguir na Copa do Brasil. Já ao Porto Velho, só a vitória garante o clube na sequência do torneio nacional. Quem avançar, enfrenta o América-MG na próxima etapa.

Como assistir Porto Velho x Ferroviário ao vivo?

A partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2021, entre Porto Velho e Ferroviário, não terá transmissão da televisão. No entanto, o torcedor pode acompanhar a partida de forma gratuita, pelo mycujoo.tv, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Onde e quando será Porto Velho x Ferroviário

Logo depois de várias incertezas, a CBF finalmente confirmou o local e data da partida entre os clubes. A bola rola para Porto Velho e Ferroviário nesta quinta-feira (25), às 15h30 (horário de Brasília), mas no estádio Los Larios, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ).

À princípio, o jogo ocorreria em Rondônia, na casa do Locomotiva. No entanto, devido às restrições no Estado por conta da pandemia de Covid-19, a CBF alterou o jogo para Goiânia. No dia 16 de março, o Governo de Goiás anunciou a suspensão do futebol no Estado por 14 dias, mas no dia seguinte as equipes chegaram à capital goiana.

Sem poder realizar o jogo, a partida precisou ser suspensa por tempo indeterminado, mas no dia 22 a entidade agendou o jogo para Volta Redonda, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, a prefeitura do município fluminense vetou a realização da partida, que então passou para o Estádio São Januário, na capital carioca. Entretanto, no mesmo dia o prefeito da cidade maravilhosa suspendeu os jogos no Rio. Por fim, a CBF então marcou o duelo para Duque de Caxias.