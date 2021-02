Porto x Sporting: onde assistir ao jogo do Campeonato Português (27/02)

Porto e Sporting protagonizam clássico português neste sábado (27) a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em jogo da 21ª rodada do Campeonato Português. A equipe do Porto busca diminuir a diferença com o adversário. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Porto x Sporting: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como estão Porto x Sporting na temporada?

A equipe do Porto aparece em segundo lugar do Campeonato Português com quarenta e quatro pontos. Brigando pela liderança, precisa da vitória hoje se quiser diminuir a diferença com o líder. Assim, para o confronto deste sábado, Marcano voltou a treinar com o grupo, enquanto Mbaye segue indisponível em recuperação.

Enquanto isso, o Sporting está em primeiro lugar com cinquenta quatro, ou seja, dez pontos de vantagem. Vencendo hoje, aumenta para treze a folga na liderança, tornando a situação ainda mais complicada para os adversários. Então, para o jogo de hoje, Paulinho segue fora.

Possíveis escalações

Possível Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Sanusi; Oliveira, Corona, Uribe, Díaz; Marega, Taremi.

Possível Sporting: Adán; Inácio, Feddal, Coates; Mendes, Palhinha, Nunes, Porro; Santos, Gonçalves, Tiago Tomás.

Últimos jogos de Porto e Sporting

No último fim de semana, ambas as equipes entraram em campo pela 20ª rodada do Campeonato Português. No sábado (20),o Sporting venceu o Portimonense por 2 a 0 jogando em casa.

Por fim, o Porto também venceu. Na segunda-feira (22), garantiu os três pontos contra o Marítimo.

