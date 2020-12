Arsenal x Chelsea (26/12): saiba onde assistir o clássico londrino

Em dia de ‘boxing day’ – feriado inglês logo após o Natal – sempre acontece grandes jogos na Premier League. Neste ano, dentre os confrontos, terá o clássico londrino entre Arsenal x Chelsea. O duelo ocorre neste sábado (26), às 14h30, no Emirates Stadium.

Arsenal x Chelsea: onde assistir?

O clássico de Londres terá transmissão na TV fechada, pela emissora da ESPN Brasil, a partir então das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes estão na temporada?

Em péssima fase, os Gunners precisam da vitória para se afastarem de perto da zona do rebaixamento. Com 14 pontos, a equipe é a 15ª colocada da competição, mas está a quatro da zona de degola. Na última rodada, o time de Arteta perdeu de 2 a 1, para o Everton, então fora de casa.

No entanto, já os Blues estão em bom momento na atual temporada. Classificados às oitavas de final da Champions League, a equipe de Frank Lampard está em quinto na Premier League, e uma vitória pode deixar o clube dentro do G-4.

Escalações de Arsenal x Chelsea

Os donos da casa tem dúvidas na escalação. Os atletas Aubameyang e Gabriel Martinelli, ambos com problemas físicos, podem ficar de fora do duelo. No entanto, Xhaka volta à equipe após cumprir suspensão.

Arsenal: Leno; Holding, Gabriel, Tierney; Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka; Willian, Lacazette, Pepe.

As dúvida de Lampard no Chelsea são em relação às laterais. Não há certeza sobre as condições de Reece James e Chilwell, e então os jogadores podem desfalcar os Blues. Ziyech é o único que está confirmado que não joga.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Silva, Emerson; Mount, Jorginho, Kante; Werner, Abraham, Pulisic.

Confira os jogos de sábado (26/12) da Premier League

Leicester x Manchester United – 9h30

Aston Villa x Crystal Palace – 12h

Fulham x Souphampton – 12h

Sheffield United x Everton – 17h

City x Newcastle – 17h