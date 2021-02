Arsenal x Leeds: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (14/02)

Arsenal e Leeds se enfrentam neste domingo (14), às 13h30, no Emirates Stadium, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Com apenas um ponto de diferença, ambas as equipes precisam pontuar para subir na tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Arsenal x Leeds: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, a partir das 13h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Arsenal x Leeds

Arteta não pode contar com Thomas Partey, já que sentiu dores na última partida pelo Campeonato Inglês, e Kieran Tierney, também lesionado. Leno e David Luiz estão de volta ao elenco.

Possível Arsenal: Leno; Holding, David Luiz, Soares, Bellerín; Ceballos, Xhaka, Saka, Rowe; Lacazette, Aubameyang.

Marcelo Bielsa possui muitos desfalques em seu plantel. Na lista, estão Rodrigo, Ian Poveda, Diego Llorente e Robin Koch. Já Kalvin Phillips é dúvida.

Possível Leeds: Meslier; Struijk, Ayling, Alioski, Cooper; Phillips, Klich, Dallas, Raphael, Harrison; Bamford.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também acontecem no fim de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima quarta rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Leicester 3 x 1 Liverpool

Crystal Palace 0 x 3 Burnley

Manchester City 3 x 0 Tottenham

Brighton 0 x 0 Aston Villa

Southampton x Wolves – 09h

West Bromwich x Manchester United – 11h

Everton x Fulham – 16h

West Ham x Sheffield United – Segunda-feira – 15h

Chelsea x Newcastle – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Arsenal aparece em 11ª posição com trinta e um pontos. Depois de ocupar a parte de baixo da tabela com um desempenho ruim em campo, o time londrino agora briga para chegar até o topo da tabela. Dessa maneira, venceu nove jogos, empatou quatro e perdeu dez. Por fim, enfrenta o Benfica na Liga Europa.

Enquanto isso, o Leeds está em 10º com trinta e dois no total. Visando conquistar uma vaga em competições para a próxima temporada, a equipe comandada por Marcelo Bielsa possui bom retrospecto, com dez vitórias, dois empates e dez derrotas.