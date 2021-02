Arsenal x Manchester City: onde assistir e possíveis escalações (21/02)

Pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo (21) a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium. A equipe de Guardiola pode aumentar a vantagem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Arsenal x Manchester City: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Possíveis escalações

Possível Arsenal: Leno; Tierney, David Luiz, Magalhães, Bellerín; Ceballos, Xhaka, Saka, Rowe; Lacazette, Aubameyang.

Possível Manchester City: Ederson; Laporte, Walker, Dias, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Gundongan; Sterling, Mahrez, Jesus.

Como Arsenal x Manchester City chegam para o jogo?

Em 10º com trinta e quatro pontos, a equipe do Arsenal precisa vencer de qualquer maneira, já que precisa subir na tabela de classificação. Dessa maneira, contabiliza dez vitórias, quatro empates e dez derrotas. Então, para o confronto deste domingo, o técnico Arteta não pode contar com Thomas Partey e Alex Runarsson.

Enquanto isso, o City permanece em primeiro lugar com cinquenta e seis. Portanto se vencer hoje, aumenta a vantagem que possui na liderança. Ademais, Guardiola pode ter novamente em seu elenco titular Nathan Ake e Gundogan.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Inglês

Além disso, a 25ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Wolves 1 x 0 Leeds

Southampton 1 x 1 Chelsea

Burnley 0 x 0 West Bromwich

Liverpool 0 x 2 Everton

Fulham 1 x 0 Sheffield United

West Ham x Tottenham – 09h

Aston Villa x Leicester – 11h05

Manchester United x Newcastle – 16h

Brighton x Crystal Palace – Segunda-feira- 17h

Últimos jogos

Pelo jogo de ida na segunda fase da Liga Europa, o Arsenal enfrentou na última quinta-feira (18) o Benfica na Itália, por motivos de restrições pelo covid-19. Em 1 a 1, ambos os times somaram apenas um ponto.

Por fim, o Manchester City jogou contra o Everton na quarta (17) e venceu por 3 a 1 fora de casa em jogo atrasado pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês.

