Arsenal x Tottenham: onde assistir ao vivo o clássico inglês – 14/03/2021

Arsenal e Tottenham se enfrentam neste domingo (14) a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Arsenal x Tottenham: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

O Arsenal está em 10º com trinta e oito pontos. Com o propósito de garantir uma vaga na Champions League da próxima temporada, a equipe comandada por Arteta precisa se recuperar em campo para, assim, subir na tabela de classificação. Então, para o confronto de hoje, o treinador não possui nenhuma nova baixa.

Enquanto isso, o Tottenham permanece em 7ª posição contabilizando quarenta e cinco. Precisando de resultados positivos para subir na tabela, José Mourinho deve colocar força total no derby londrino deste domingo. Dessa maneira, seu elenco pode contar novamente com Harry Kane, Rodon e Giovani Lo Celso.

Possíveis escalações de Arsenal x Tottenham

Possível Arsenal: Leno; Tierney, Gabriel, David Luiz, Bellerín; Xhaka, Partey; Saka, William, Ødegaard; Aubameyang.

Possível Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchéz, Reguillón; Ndombelé, Højbjerg; Son, Bale, Moura; Kane.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo na quinta-feira (11) pelo jogo de ida nas oitavas de final da Liga Europa. Assim, o Arsenal venceu o Olympiacos por 3 a 1, enquanto o Tottenham saiu vitorioso com 2 a 0 diante do Dínamo de Zagreb.

