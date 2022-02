Arsenal x Wolves: onde assistir e horário do jogo de hoje – 24/02

Arsenal x Wolves se enfrentam nesta quinta-feira, 24/02, a partir das 16h45 (Horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Onde assistir o jogo do Arsenal hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Arsenal x Wolves

O jogo do Arsenal e Wolves hoje contará com transmissão no streaming Star +, a partir das 16h45 (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 24/02/2022

Horário: 16h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Emirates Stadium, em Londres,

Transmissão: Star +

Como estão as equipes na temporada?

O Arsenal faz uma boa temporada no Campeonato Inglês. Em sexto lugar com 42 pontos, acumula treze vitórias, três empates e sete derrotas na competição. Agora, tem a oportunidade de melhorar o seu saldo e, consequentemente, subir na classificação em busca da parte de cima.

Enquanto isso, os Wolves vem logo atrás, em sétimo lugar com 40 pontos. Se vencerem o jogo de hoje, os Lobos pulam duas posições, deixando os adversários para trás na classificação. Ao todo, contabiliza doze vitórias, quatro empates e oito derrotas na temporada do futebol inglês.

Escalação de Arsenal e Wolves

Arteta não tem jogadores indisponíveis em seu plantel.

Do outro lado, os Lobos também não contam com novos desfalques.

Arsenal: Ramsdale; Tierney, White, Tomiyasu, Gabriel Magalhães; Xhaka, Partey, Rowe; Saka, Odegaard, Lacazette

Wolves: José Sá; Kilman, Coady, Saiss; Nelson Semedo, João Neves, Dendoncker, Moutinho, Marçal; Podence, Raul

Relembre como foi o primeiro jogo entre Arsenal x Wolves.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.