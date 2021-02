Aston Villa x Leicester: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (21/02)

Pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, Aston Villa e Leicester se enfrentam neste domingo (21) a partir das 11h05 (horário de Brasília), no Villa Park. Se vencer, time do Leicester pode seguir na vice-liderança da competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Aston Villa x Leicester: onde assistir o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Possíveis escalações

Possível Aston Villa: Martínez; Mohamady, Mings, Konsa, Targett; Douglas Luiz, McGinn; Traoté, Barkley, Grealish; Watkins.

Possível Leicester: Schmeichel; Söyüncü, Fuchs, Pereira, Evans; Tielemans, Ndidi; Barnes, Maddison, Albrighton; Vardy.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Aston Villa aparece em 8º com trinta e seis. Mesmo se vencer o jogo de hoje, não pula de posição pelo número de pontos. Então, para o confronto deste domingo, os jogadores Kortney Hause e Wesley estão suspenso enquanto Matty Cash segue lesionado.

Enquanto isso, o Leicester está em terceiro lugar com quarenta e seis, brigando pela vice-liderança com o United. Se vencer, termina a rodada em segundo, mas precisa torcer por um tropeço do Manchester. Ademais, entra em campo sem Castagne, Ayoze Perez, Fofana e James Justin.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Inglês

Além disso, a 25ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Wolves 1 x 0 Leeds

Southampton 1 x 1 Chelsea

Burnley 0 x 0 West Bromwich

Liverpool 0 x 2 Everton

Fulham 1 x 0 Sheffield United

West Ham x Tottenham – 09h

Arsenal x Manchester City – 13h30

Manchester United x Newcastle – 16h

Brighton x Crystal Palace – Segunda-feira- 17h

Últimos jogos de Aston Villa e Leicester

Pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, o Aston Villa jogou contra o Brighton no sábado (13) e acabou ficando no zero a zero.

Por fim, o Leicester entrou em campo na quinta (18) no jogo de ida pela segunda fase da Liga Europa contra o Slavia Praga, em empate sem gols fora de casa.

