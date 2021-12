Aston Villa x Leicester: onde assistir, horário e escalações – 05/12

A bola vai rolar neste domingo, 05/12, entre as equipes de Aston Villa x Leicester a partir das 13h30 (horário de Brasília) pela décima quinta rodada do Campeonato Inglês no Villa Park com muita disputa. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Aston Villa x Leicester: A partida entre Aston Villa e Leicester terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Villa Park, cidade de Birmingham, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ser derrotado pelo Manchester City, o Aston Villa volta aos gramados do Campeonato Inglês determinado a garantir um novo resultado para subir na classificação. Neste momento, ocupa a 13ª posição com dezesseis pontos, ou seja, tem cinco vitórias, um empate e oito derrotas. Por isso, se vencer o confronto de hoje, consegue uma melhor colocação e, quem sabe nas próximas rodadas, se aproxima do topo do Campeonato Inglês.

Enquanto isso, o Leicester garanti um empate na última rodada, o que o colocou na 10ª posição com dezenove pontos marcados. Dessa maneira, o elenco vai fazer de tudo para levar os três pontos para a sua casa para conseguir ficar o mais perto possível das primeiras posições e assim ganhar uma vaga em torneios internacionais. Por fim, venceu cinco jogos, empatou quatro e perdeu cinco.

Escalações de Aston Villa x Leicester:

Leon Bailey está fora do plantel de jogadores para Steven Gerrard, enquanto Danny Ings e Targett são dúvidas.

O técnico Brendan Rodgers confirmou em entrevista coletiva que Tielemans e James Justin estão recuperados, mas que o jogo de hoje ainda é cedo. Já James Maddison pode retornar, enquanto Ricardo Pereira e Wesley Fofana continuam fora.

ASTON VILLA: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Nakamba, Douglas Luiz; Bailey, Watkins, Buendia

LEICESTER: Schmeichel; Thomas, Soyuncu, Evans, Castagne; Soumaré, Ndidi; Maddison, Lookman, Barnes; James Vardy

