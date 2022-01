Blackburn Rovers x Middlesbrough: onde assistir e horário hoje – 24/01

Fechando a 28ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Inglês, as equipes de Blackburn Rovers x Middlesbrough entram em campo nesta segunda-feira, 24/01, com a bola rolando a partir das 16h45 (horário de Brasília), jogando no Ewood Park. O jogo hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Blackburn Rovers x Middlesbrough

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 16h45.

O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com). O jogo não tem transmissão na televisão

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Blackburn Rovers x Middlesbrough

Ryan Nyambe e Lewis Travis estão de volta para os anfitriões, enquanto Dilan Markandy e Ben Brereton Diaz seguem fora.

Do outro lado, Bola e Marcus Browne estão indisponíveis.

Escalação do jogo do Blackburn Rovers: Kaminski; Wharton, Lenihan, Hecke; Edun, Rothwell, Travis, Nyambe; Buckley, Khadra, Brereton

Escalação do jogo do Middlesbrough: Lumley; Fry, Dijksteel, McNair; Crooks, Jones, Howson, Taylor; Tavernier, Balogun, Sporar

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Blackburn se mantém com 49 pontos em terceiro lugar na tabela da segunda divisão. Se vencer o jogo de hoje, os anfitriões assumem a vice-liderança provisoriamente, deixando o Bournemouth para trás na disputa pela liderança e o acesso até a elite. Por fim, contabiliza catorze vitórias, sete empates e seis derrotas.

Enquanto isso, o time do Middlesbrough aparece logo atrás em 7ª posição tendo 42 pontos, conquistados em doze jogos vencidos, seis empates e oito derrotas na temporada. Por isso, ganhando o confronto desta segunda-feira, sobe duas posições e se aproxima do topo.

Relembre o último jogo entre Blackburn Rovers x Middlesbrough

