Brentford x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações – 02/01

Com transmissão ao vivo, as equipes de Brentford x Aston Villa se enfrentam neste domingo, 02/01, a partir das 11h (horário de Brasília), pela vigésima primeira rodada do Campeonato Inglês jogando no Brentford Community Stadium. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo online.

Onde assistir Brentford x Aston Villa hoje: O serviço de streaming Star +, disponível apenas por assinatura no site e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Brentford Community Stadium, cidade de Brentford, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Recém-promovido da segunda divisão no Campeonato Inglês, o Brentford tem como principal objetivo se manter na elite por mais um ano. Por isso, tem que ganhar o jogo deste domingo para continuar somando pontos e, então, terminar na parte de cima. Em 14ª posição e 20 pontos, contabiliza cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Enquanto isso, o Aston Villa se mantém em 12º lugar com 22 pontos mesmo depois de perder a última rodada, isto é, venceu até o momento sete jogos, empatou um e perdeu dez na temporada. Dessa maneira, ganhando o confronto de hoje, pode melhorar ainda mais a sua situação.

Escalações de Brentford e Aston Villa:

Mbuemo e Kristoffer Ajer estão indisponíveis para o jogo de hoje.

Do outro lado, o técnico Gerrard não poderá contar com Ashley Young, Mings, Leon Bailey e Marvelous Nakamba.

Brentford: Fernandez; Pinnock, Jansson, Bech Sorensen; Roerslev, Baptiste, Jensen, Onyeka, Thompson; Toney, Wissa

Aston Villa: Martínez; Cash, Targett, Hause, Konsa; Douglas Luiz, Ramsey, Sanson; Buendía, Ings, Watkins

