Brentford x Leicester: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (24/10)

As equipes de Brentford x Leicester se enfrentam neste domingo, 24/10, a partir das 10h (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Inglês no Brentford Community Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Brentford x Leicester hoje ao vivo? O confronto entre Brentford e Leicester terá transmissão ao vivo a partir das 10h (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida hoje.

Data: 24 de outubro de 2021

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Brentford Community Stadium, cidade de Brentford, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Brentford x Leicester

Os anfitriões não poderão contar com Dasilva, Sorensen e Baptiste. Para Brendan Rodgers, técnico do Leicester, os jogadores Timothy Castagne e Ayoze Pérez estão novamente disponíveis, enquanto Evans e Tielemans são dúvidas.

Brentford : David Raya; Jorgensen, Jansson, Pinnock; Canós, Onyeka, Norgaard, Jensen, Henry; Mbeumo, Toney

: David Raya; Jorgensen, Jansson, Pinnock; Canós, Onyeka, Norgaard, Jensen, Henry; Mbeumo, Toney Leicester: Schmeichel; Amartey, Evans, Soyuncu; Pereira, Tielemans, Soumaré, Castagne; Maddison, Vardy, Iheanacho

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Brentford, recém-promovido da segunda divisão, foi derrotado pelo Chelsea na rodada passada no Campeonato Inglês. Porém, o feito não apaga a campanha incrível que o elenco vem mostrando em cada nova partida que disputa. Por fim, em 11º, contabiliza 12 pontos.

Enquanto isso, o Leicester entra em campo neste domingo embalado e confiante após vencer o Manchester United por goleada e, em seguida, o Spartak Moscow na Liga Europa. Pela liga nacional, está em 12ª posição com 11 pontos, um a menos do que o adversário de hoje, podendo ganhar posições na classificação.

+ Star Plus com sinal aberto: quais são os jogos de futebol e como assistir