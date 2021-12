Brentford x Watford: onde assistir, escalações e horários – 10/12

Pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Brentford x Watford se enfrentam nesta sexta-feira, 10/12, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Brentford Community Stadium. Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Brentford x Watford: O canal Fox Sports, disponível em operadoras por assinatura, vão transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Brentford Community Stadium, cidade de Brentford, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 13ª posição com dezessete pontos, o Brentford precisa da vitória nesta sexta-feira para alcançar a parte de cima da classificação do Campeonato Inglês neste fim de semana. Com quatro triunfos, cinco empates e seis derrotas no momento, o elenco espera contar com a força da torcida em casa hoje para conquista os três pontos.

Do outro lado, o Watford continua na entrada da zona de rebaixamento, em 17º, com treze pontos. Dessa maneira, o elenco precisa da conquista dos três pontos hoje se quiser deixar a degola e afastar então de vez o fantasma do rebaixamento na temporada. Recém-promovido da segunda divisão, os visitantes não querem retornar para lá e, por isso, vão dar o melhor de si em campo.

Escalações de Brentford x Watford:

Os anfitriões tem grandes desfalques para o jogo de hoje, começando com Canós, suspenso, além de Zanka, Ajer, Raya, Forsu-Henry e Dasilva, lesionados.

Já aos visitantes, Adam Masina e Francisco Sierralta estão lesionados enquanto Ken Sema retorna ao time.

Brentford: Fernández; Pinnock, Jansson, Goode; Roerslev, Norgaard, Baptiste, Janelt, Onyenka; Canós, Mbeumo

Watford: Bachmann; Kiko Femenía, Ekong, Cathcart, Rose; Louza, Dennis, Cleverley, Sissoko, João Pedro; King

