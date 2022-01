Brighton x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações – 14/01

Pela vigésima segunda rodada do Campeonato Inglês, o confronto entre Brighton x Crystal Palace acontece nesta sexta-feira, 14/01, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Falmer Stadium. Com transmissão ao vivo na TV, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Brighton x Crystal Palace: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Inglês ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Falmer Stadium, cidade de Brighton e Hove, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 9ª posição com 27 pontos, o elenco do Brighton aparece com seis vitórias, nove empates e quatro derrotas até o momento no Campeonato Inglês. Com isso, vai buscar o resultado positivo nesta sexta-feira de qualquer maneira, contando com a casa cheia na rodada para diminuir a diferença com os primeiros colocados.

Enquanto isso, o Crystal Palace vem logo atrás em 12º com 23 pontos, isto é, garantiu cinco triunfos, oito empates e sete derrotas na temporada. Dessa maneira, os visitantes prometem dar o melhor de si em campo para levar para casa os três pontos, mesmo sem jogadores fundamentais em seu elenco disponíveis.

Escalações de Brighton e Crystal Palace:

Enock Mwepu e Lewis Dunk estão indisponíveis para o jogo de hoje.

Já o Palace não contará com McArthur e Tomkins, lesionados.

Brighton: Sánchez; Burn, Duffy, Veltman; Cucurella, Allister, Lallana, Moder, Lamptey; Maupay, Trossard

Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Milivojevic, Hughes, Schlupp; Ayew, Benteke, Edouard

