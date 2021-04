Brighton x Everton: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (12/04)

Brighton e Everton se enfrentam nesta segunda-feira (12), no Falmer Stadium, a partir das 16h15 (horário de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto uma equipe briga para alcançar o topo da tabela, a outra precisa se afastar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Brighton x Everton: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

O Brighton aparece em 16º lugar com trinta e dois pontos, buscando se afastar da zona de rebaixamento. Portanto se a equipe vencer o confronto desta segunda-feira e seguir garantindo vitória nos próximos compromissos, quem sabe consegue se safar de descer uma divisão no futebol inglês. Então, em seu plantel não tem novas baixas.

Enquanto isso, o time comandado por Ancelotti vem bem na temporada, ocupando o 8º lugar com quarenta e sete pontos. Dessa maneira, o Everton, que começou favorito no ano, possui catorze vitórias, cinco empates e dez derrotas no total. Por fim, hoje não pode contar com o goleiro Pickford, Andre Gomes, Doucoure, Fabian Delph e Bernard estão indisponíveis, enquanto Allan é dúvida.

Possíveis escalações de Brighton x Everton

Possível Brighton: Sánchez; White, Dunk, Veltman; Bissouma, Grob, Moder, Lallana; Trossard, Welbeck, Maupay.

Possível Everton: Olsen; Keane, Mina, Holgate; Coleman, Davies, Allan, Digne; Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin.

Confira os resultados da rodada no Campeonato Inglês

Pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, outros jogos também aconteceram neste fim de semana. Então, confira todos os resultados.

Fulham 0 x 1 Wolves

Manchester City 0 x 1 Leeds

Liverpool 2 x 1 Aston Villa

Crystal Palace 1 x 4 Chelsea

Burnley 1 x 2 Newcastle

West Ham 3 x 2 Leicester

Tottenham 1 x 3 Manchester United

Sheffield United 0 x 3 Arsenal

West Bromwich x Southampton – 14h

