Brighton x Leicester: onde assistir e possíveis escalações – 6/3/2021

Brighton e Leicester se enfrentam neste sábado (06) a partir das 17h (horário de Brasília), no Falmer Stadium, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Se vencer, equipe visitante assume a vice-liderança. Então, saiba a seguir onde assistir.

Brighton x Leicester: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming DAZN. Ademais, para adquirir o produto, a assinatura está disponível no site oficial.

Horário ao vivo: 09h30

Transmissão: DAZN (Fechada para assinantes)

Possíveis escalações de Brighton x Leicester

Possível Brighton: Sánchez; White, Dunk, Burn, Veltman; Bissouma, Grob; Mac Allister, Connolly, Trossard; Maupay.

Possível Leicester: Schmeichel; Amartey, Söyüncü, Ndidi, Mendy; Tielemans, Castagne, Choudhury, Pereira; Iheanacho, Vardy.

Como estão as equipes nesta temporada?

- PUBLICIDADE -

Em 16º com vinte e seis pontos, o Brighton luta para escapar da zona de rebaixamento. No Campeonato Inglês, venceu cinco jogos, empatou onze e perdeu dez. No jogo deste sábado,

Por outro lado, a equipe do Leicester desempenha uma boa temporada. Em terceiro lugar com cinquenta, o time visitante pode dormir na vice-liderança se ganhar hoje. Dessa maneira, o treinador Brendan Rodgers não pode contar com James Maddison, Jonny Evans , Barnes, James Justin, Ayoze Pérez, Dennis Praet e Wes Morgan.

Últimos jogos

Ademais, a equipe do Leicester entrou em campo na última quarta-feira (03), em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Por 1 a 1, ficou no empate jogando fora de casa.

Enquanto isso, o Brighton perdeu de 1 a 0 para o West Bromwich no último sábado (27) pela 26ª rodada.

Técnico do PSG confirma Neymar fora de jogo pela Copa da França