Brighton x Southampton: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Brighton recebe nesta segunda-feira (07), às 17h, o Southampton, pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, no Falmer Stadium. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Em oitavo lugar, o time visitante precisa vencer se quiser alcançar o quarto lugar, já que vai para vinte pontos, tomando a posição do Manchester United. Por outro lado, uma vitória aos anfitriões, que estão na parte de baixo da tabela, seria de suma importância.

A partida entre Brighton e Southampton possui transmissão do serviço de streaming DAZN, às 17h (Horário de Brasília).

Em 16º, com dez pontos, o Brighton quer se colocar melhor na parte de cima da tabela e, assim, escapar do fantasma da zona de rebaixamento que assombra os torcedores. Dessa maneira, possui duas vitorias, quatro empates e quatro derrotas. Se ganhar, toma o lugar do Arsenal, em décimo quinto.

Enquanto isso, o Southampton está em uma melhor situação. Em 7º, tem dezessete pontos na conta. Assim, venceu cinco jogos, empatou dois e perdeu três. Pula para a quinta posição da tabela se vencer, desbancando o United.

Para o time da casa, segundo o portal Sky Sports, Tariq Lamptey está de volta aos gramados. Mas, Lallana, Maupay, Propper e Mac Allister estão indisponíveis.

Do outro lado, Danny Ings e Redmond podem retornar ao time, já que avançaram em seus tratamentos e apresentaram melhoras significativas, afirmou o site oficial do clube.

Já Mohammed Salisu pode estrear em campo nesta segunda.

