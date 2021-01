Brighton x Tottenham: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (31/01)

Brighton e Tottenham se enfrentam neste domingo (31), às 16h15, no Falmer Stadium, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto um briga pela liderança, o outro precisa escapar da zona de rebaixamento seja como for. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Brighton x Tottenham: onde assistir ao vivo?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 16h15 (Horário de Brasília).

+ Clubes ingleses incluem ‘cláusula covid’ em novos contratos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Brighton x Tottenham

Ao Brighton, apenas Danny Welbeck e Tariq Lamptey estão lesionados, desfalcando a equipe neste domingo contra o Tottenham.

Possível Brighton: Sánchez; White, Dunk, Webster; March, Bissouma, Mac Allister, Grob, Veltman; Maupay, Trossard.

Depois de machucar o tornozelo na última partida, Harry Kane deve perder o jogo de hoje. Além disso, Reguilon, Dele e Giovani Lo Celso seguem em recuperação no departamento médico.

Possível Tottenham: Lloris; Dier, Davies, Rondon, Aurier; Winks, Hojbjerg, Bergwijn; Ndombele, Son; Vinicius.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram neste fim de semana semana pelo Campeonato Inglês na vigésima primeira rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Everton 0 x 2 Newcastle

Crystal Palace 1 x 0 Wolves

West Bromwich 2 x 2 Fulham

Manchester City 1 x 0 Sheffield United

Arsenal 0 x 0 Manchester United

Southampton 0 x 1 Aston Villa

Chelsea x Burnley – 09h

Leicester x Leeds – 11h

West Ham x Leicester- 13h30

Como estão as equipes nesta temporada?

O Brighton ocupa neste momento o 17º lugar com dezoito pontos. A equipe entra em campo neste domingo com o propósito de garantir os três pontos, subir na classificação e se afastar completamente da zona da degola, dependendo apenas de si. Dessa maneira, venceu três jogos, empatou nove e perdeu oito.

Enquanto isso, o Tottenham corre contra o tempo em busca de retomar a liderança. Em 6ª posição contabilizando trinta e três pontos, a equipe comandada por José Mourinho precisa vencer o confronto e se aproximar ainda mais das primeiras posições, além de torcer por tropeços de seus adversários. Por fim, enfrenta o Wolfsberg na segunda fase da Liga Europa.