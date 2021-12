Brighton x Wolves: onde assistir, horário e escalações – 15/12

A bola vai rolar nesta quarta-feira, 15/12, entre as equipes de Brighton x Wolves a partir das 16h30 (horário de Brasília), pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês no Falmer Stadium. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Brighton x Wolves hoje: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Falmer Stadium, cidade de Brighton e Hove, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na temporada?

O Brighton não conseguiu manter o belíssimo trabalho no começo de temporada e caiu na classificação do Campeonato Inglês. Hoje, o elenco aparece em décimo segundo lugar com 20 pontos, acumulando mais de cinco rodadas sem vencer. Em sua conta, os anfitriões tem quatro vitórias, oito empates e três derrotas, precisando dos três pontos hoje mais do que nunca.

Enquanto isso, os Wolves também precisam da vitória nesta quarta-feira principalmente depois de perder na rodada passada para o Manchester City. Em décimo com 21 pontos, os visitantes tem seis jogos vencidos, três empates e sete derrotas na temporada, contando com bons jogadores para trazer para casa o resultado.

Escalação de Brighton e Wolves:

Duffy não pode entrar em campo porque cumpre suspensão, além de Lewis Dunk, Jeremy Sarmiento, Adam Webster e Danny Welbeck, todos lesionados.

Do outro lado, Raúl não poderá jogar já que foi expulso na rodada passada.

Brighton: Robert Sanchez; Veltman, Duffy, Burn; Lamptey, Bissouma, Mwepu, Grob, Cucurella; Maupay, Trossard

Wolves: Jose Sá; Saiss, Coady, Kilman; Nelson Semedo, Dendocker, Neves, João Moutinho, Ait Nouri; Traoré, Maupay

