Burnley x Arsenal: onde assistir e possíveis escalações – 6/3/2021

Abrindo a 27ª rodada do Campeonato Inglês, Burnley e Arsenal se enfrentam neste sábado (06) a partir das 09h30 (horário de Brasília), no Turf Moor. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Burnley x Arsenal: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming DAZN. Ademais, para adquirir o produto, a assinatura está disponível no site oficial.

Horário ao vivo: 09h30

Transmissão: DAZN (Fechada para assinantes)

Possíveis escalações de Burnley x Arsenal

Possível Burnley: Pope; Taylor, Mee, Lowton, Tarkowski; Westwood, Gudmundsson, Brownhill, McNeil; Wood, Vydra (Rodriguez).

Possível Arsenal: Leno; Tierney, David Luiz, Pablo, Soares; Elneny, Xhaka; Willian, Pepé; Lacazette, Aubameyang.

Como vem as equipes para o jogo?

A equipe do Burnley aparece em 15º com vinte e nove pontos. Então, brigando para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, o time anfitrião precisa vencer o confronto se quiser subir na tabela. Ao todo, possui sete vitórias, oito empates e doze derrotas. Para o jogo deste sábado, Jack Cork e Ashley Barnes estão indisponíveis, enquanto Gudmundsson e Robbie Brady retornam ao plantel.

Por outro lado, o Arsenal está em 10ª posição com trinta e sete. Depois de se recuperar na temporada, a equipe treinada por Arteta entra em campo com o propósito de se aproximar das primeiras posições para, assim, garantir uma vaga em competições internacionais. Então, no jogo de hoje, Runarsson e Smith Rowe serão avaliados antes da partida.

Últimos jogos de Burnley e Arsenal

Ademais, a equipe do Burnley entrou em campo durante a semana, na quarta-feira (03), contra o Leicester pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Em 1 a 1, as equipes conquistaram apenas um ponto.

Enquanto isso, o Arsenal jogou pela última vez também contra o Leicester no domingo (27) pela 26ª rodada. Por 3 a 1, venceu o time da casa.

